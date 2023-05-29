Психолог рассказала, с какого возраста лучше учить детей плавать

Не спешите учить плавать ребенка. Лучше делать это с шести-семи лет. Дети младшего возраста не могут освоить сложные навыки, что повлечет в будущем лишь неуверенность в себе. Хвалите ребенка за его, казалось бы, маленькие успехи в преодолении страха. Метод поощрения работает эффективнее, чем наказания, — сказала психолог.