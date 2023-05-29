Психолог рассказала, с какого возраста лучше учить детей плавать
Психолог Анжелика Полина посоветовала не торопиться с обучением ребенка плаванию. В разговоре с NEWS.ru она рассказала, что делать это следует начиная с шести-семилетнего возраста, поскольку малыши не могут освоить сложные навыки, а это влечет неуверенность в себе.
Не спешите учить плавать ребенка. Лучше делать это с шести-семи лет. Дети младшего возраста не могут освоить сложные навыки, что повлечет в будущем лишь неуверенность в себе. Хвалите ребенка за его, казалось бы, маленькие успехи в преодолении страха. Метод поощрения работает эффективнее, чем наказания, — сказала психолог.
Она добавила, что полезно говорить ребенку: «Сегодня намного лучше, чем вчера, я в тебя верю, ты справишься», и посоветовала почитать малышу рассказы, в которых главные герои побороли страх воды. В числе таких произведений она назвала «Мальчик, который не плавал» Дэвида Лаке или «Эдвард в глубокой воде» Розмари Уэллс.
Если страх не проходит, обратитесь за помощью к детскому психологу. Фобии могут быть симптомом различных психических расстройств, — предупредила Полина.