Диетолог назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей

Диетолог Габдулхакова назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей
Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей.
«Мы, добрые родители, никогда не отказываем детям в соке, лимонаде или другой сладости. И это зря. Переизбыток сахара в организме ребёнка провоцирует повышенную массу тела, гиперактивность, низкую концентрацию и плохую память», — сказала она в беседе с «Известиями».
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.