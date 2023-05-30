Диетолог назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей

«Мы, добрые родители, никогда не отказываем детям в соке, лимонаде или другой сладости. И это зря. Переизбыток сахара в организме ребёнка провоцирует повышенную массу тела, гиперактивность, низкую концентрацию и плохую память», — сказала она в беседе с «Известиями».