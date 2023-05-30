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Диетолог Габдулхакова назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей.

Диетолог назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей
© RT на русском

«Мы, добрые родители, никогда не отказываем детям в соке, лимонаде или другой сладости. И это зря. Переизбыток сахара в организме ребёнка провоцирует повышенную массу тела, гиперактивность, низкую концентрацию и плохую память», — сказала она в беседе с «Известиями».

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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