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Психолог Дмитриева рассказала о правилах поддержки перед сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз

Семейный психолог, телеведущая и автор книг по психологии Виктория Дмитриева рассказала о правилах, которые помогут родителям поддержать ребёнка в ходе сдачи ЕГЭ и поступления в вуз.

Психолог рассказала о правилах поддержки перед ЕГЭ и поступлением в вуз
© Unsplash

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства и мэра Москвы.

Дмитриева подчеркнула, что главными ошибками родителей являются критика, обесценивание, зацикливание общения на школьной жизни, создание ситуаций, в которых родители слишком глубоко вовлекаются в вопросы образования.

«Главное — быть на одной стороне. Необходимо поддерживать ребёнка и указывать на его даже малейшие заслуги», — сказала психолог.

Дмитриева добавила, что эмоции и давление являются главными врагами в разговоре с детьми не только перед и после экзаменов, но и в обычной жизни.

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