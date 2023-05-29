Психолог рассказала о правилах поддержки перед ЕГЭ и поступлением в вуз

Семейный психолог, телеведущая и автор книг по психологии Виктория Дмитриева рассказала о правилах, которые помогут родителям поддержать ребёнка в ходе сдачи ЕГЭ и поступления в вуз.

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Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства и мэра Москвы.

Дмитриева подчеркнула, что главными ошибками родителей являются критика, обесценивание, зацикливание общения на школьной жизни, создание ситуаций, в которых родители слишком глубоко вовлекаются в вопросы образования.

«Главное — быть на одной стороне. Необходимо поддерживать ребёнка и указывать на его даже малейшие заслуги», — сказала психолог.