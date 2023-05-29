Психолог рассказала о правилах поддержки перед ЕГЭ и поступлением в вуз

Психолог Дмитриева рассказала о правилах поддержки перед сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз
Семейный психолог, телеведущая и автор книг по психологии Виктория Дмитриева рассказала о правилах, которые помогут родителям поддержать ребёнка в ходе сдачи ЕГЭ и поступления в вуз.
Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства и мэра Москвы.
Дмитриева подчеркнула, что главными ошибками родителей являются критика, обесценивание, зацикливание общения на школьной жизни, создание ситуаций, в которых родители слишком глубоко вовлекаются в вопросы образования.
«Главное — быть на одной стороне. Необходимо поддерживать ребёнка и указывать на его даже малейшие заслуги», — сказала психолог.
Дмитриева добавила, что эмоции и давление являются главными врагами в разговоре с детьми не только перед и после экзаменов, но и в обычной жизни.