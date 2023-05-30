$80.06+0.0985.90-0.02

Нутрициолог рассказала, какие витамины стоит пропить перед экзаменами

Прием витаминов группы В, магния и Омега-3 позволит улучшить когнитивные способности, их стоит пропить перед важными экзаменами. Об этом заявила врач-нутрициолог Анна Государева.

Какие витамины стоит пропить перед экзаменами
© Федералпресс

«Некоторые добавки позволяют мозгу работать на максимуме, лучше запоминать информацию и при этом не допускают перегорания», – сказала Государева.

Для улучшения когнитивных способностей перед важными экзаменами можно пропить курс Омега-3. Он также поможет справиться с перенапряжением. Стимулирует работу мозга и коэнзим Q10.

Чтобы избавиться от нервного перевозбуждения, следует принять курс ванн с магниевой солью. Сульфат магния позволит расслабить тело и поспособствует крепкому сну. А спать перед экзаменом стоит не меньше 7–8 часов.

Справиться с бессонницей также можно, включив в меню продукты с магнием, либо принимая добавки с витаминами группы В, сообщает «Газета.ру».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий