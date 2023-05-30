Какие витамины стоит пропить перед экзаменами

Прием витаминов группы В, магния и Омега-3 позволит улучшить когнитивные способности, их стоит пропить перед важными экзаменами. Об этом заявила врач-нутрициолог Анна Государева.

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«Некоторые добавки позволяют мозгу работать на максимуме, лучше запоминать информацию и при этом не допускают перегорания», – сказала Государева.

Для улучшения когнитивных способностей перед важными экзаменами можно пропить курс Омега-3. Он также поможет справиться с перенапряжением. Стимулирует работу мозга и коэнзим Q10.

Чтобы избавиться от нервного перевозбуждения, следует принять курс ванн с магниевой солью. Сульфат магния позволит расслабить тело и поспособствует крепкому сну. А спать перед экзаменом стоит не меньше 7–8 часов.