Советы для родителей к поездке ребенка в лагерь подготовил Семейный центр «Берегиня».

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Семейный центр «Берегиня» 25 мая подготовил памятку для родителей, чтобы благополучно подготовить ребенка к поездке в лагерь.

Как рассказала психолог Алина Копылова, прежде всего, необходимо провести предварительную беседу, которая поможет детям адаптироваться в лагере и избежать конфликтных ситуаций.

Также договориться о звонках, чтобы ребенок был всегда на связи, но частота звонков не должна никого тревожить.

Еще взрослым следует напоминать ребенку, что его любят и будут скучать. Это поможет им благополучно пережить адаптационный период, который длится до семи дней.

Родителям стоит напомнить ребенку и о правилах гигиены, а также соблюдать правила и распорядок дня в лагере.