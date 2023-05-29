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Советы для родителей к поездке ребенка в лагерь

Советы для родителей к поездке ребенка в лагерь подготовил Семейный центр «Берегиня».

Советы для родителей к поездке ребенка в лагерь
© Unsplash

Семейный центр «Берегиня» 25 мая подготовил памятку для родителей, чтобы благополучно подготовить ребенка к поездке в лагерь.

Как рассказала психолог Алина Копылова, прежде всего, необходимо провести предварительную беседу, которая поможет детям адаптироваться в лагере и избежать конфликтных ситуаций.

Также договориться о звонках, чтобы ребенок был всегда на связи, но частота звонков не должна никого тревожить.

Еще взрослым следует напоминать ребенку, что его любят и будут скучать. Это поможет им благополучно пережить адаптационный период, который длится до семи дней.

Родителям стоит напомнить ребенку и о правилах гигиены, а также соблюдать правила и распорядок дня в лагере.

По рекомендациям психолога не следует сразу забирать детей, если возникли жалобы. Важно узнать причины и предложить приехать через 3-5 дней, если не произойдет изменений. Желание уехать может быть из-за сложного адаптационного периода, который пройдет через это время. Родителям важно подготовить детей к самостоятельной жизни.

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