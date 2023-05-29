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В детских лагерях Подмосковья стартовала первая смена

Более 5 тыс. детей отдохнут в детских оздоровительных лагерях Московской области в рамках стартовавшей первой смены. Отдых организован в 14 городских округах, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

В детских лагерях Подмосковья стартовала первая смена
© ТАСС

"Свыше 5 тыс. детей заехали сегодня в детские оздоровительные лагеря Подмосковья. Впереди их ждут насыщенные недели бесконечного веселья и радости", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что в первую смену открылись лагеря в 14 городских округах Подмосковья - дети отдохнут в Клину, Коломне, Чехове, Серпухове и других городских округах области.

В министерстве напомнили, что дети участников СВО из региона смогут бесплатно отдохнуть в лагере "Литвиново". Для организации отдыха обратиться в администрацию городского округа.

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