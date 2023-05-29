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Можно ли считать семьей супружескую пару без детей

Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует ли семья без ребенка.

Можно ли считать семьей супружескую пару без детей
© Волгоградская правда

Многие придерживаются мнения, что семья без детей не может считаться полноценной семьей. Перинатальный психолог и эксперт по подготовке к зачатию, ЭКО и материнству Лидия Кутузова рассказала, насколько это утверждение может считаться достоверным.

Так, по нормативно-правовому акту Семейного кодекса РФ, семья – это круг лиц, связанных между собой правилами, вытекающими из заключенного брака, усыновления, родственных связей и т. д.

Таким образом, с юридической точки зрения, если женщина и мужчина вступили в брак, они уже могут называться семьей.

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