Можно ли считать семьей супружескую пару без детей
Перинатальный психолог Кутузова объяснила, существует ли семья без ребенка.
Многие придерживаются мнения, что семья без детей не может считаться полноценной семьей. Перинатальный психолог и эксперт по подготовке к зачатию, ЭКО и материнству Лидия Кутузова рассказала, насколько это утверждение может считаться достоверным.
Так, по нормативно-правовому акту Семейного кодекса РФ, семья – это круг лиц, связанных между собой правилами, вытекающими из заключенного брака, усыновления, родственных связей и т. д.
Таким образом, с юридической точки зрения, если женщина и мужчина вступили в брак, они уже могут называться семьей.