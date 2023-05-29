В России введут обязательную маркировку детской воды

Правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки воды для детского питания. Данное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что обязательную маркировку детской воды в России введут с 1 сентября 2023 года.
В августе 2022 года директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что в России введут обязательную маркировку воды для детского питания. Чиновница объяснила, что эта мера вызвана злоупотреблениями со стороны некоторых производителей, которые игнорируют повышенные требования для детской воды и продают под ее видом обычную.
С 1 декабря 2021 года в системе «Честный знак» должна была маркироваться только минеральная вода, с 1 марта маркировка стала обязательной для прочей питьевой воды.