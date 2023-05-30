$80.06+0.0985.90-0.02

Телеведущая Довлатова поделилась личными методами воспитания детей

Личными методами воспитания детей поделилась с «Пятым каналом» актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова. Мать трех дочерей и сына заявила об отсутствии каких-либо запретов в жизни ее наследников.

Довлатова поделилась личными методами воспитания детей
© Мослента

«Я разрешаю им все. В нашем доме нет никаких запретов, ведь, как говорится, любой запретный плод сладок», — заявила Довлатова.

В то же время некоторые «базовые» вещи многодетная мать соблюдает: она старается приучить шестилетнюю дочь Марию к правильному питанию, не дает ей сладкие газированные лимонады, чтобы девочка к ним не привыкала.

«Если говорить о гаджетах, конечно, с одной стороны — это зло. А с другой они так быстро развиваются… Поэтому Маша играет в какие-то игры, но, конечно, не целый день», — поделилась телеведущая.

Довлатова призналась, что никогда не ругает детей за плохие оценки. После того, как их отчитает отец, она подходит и говорит, что все в порядке, что любую оценку можно исправить.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий