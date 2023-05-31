Психолог рекомендовала заранее знакомить ребенка с детским садом

«В это время создается младшая группа детского сада, куда одновременно зачисляются 25-30 детей. Они все находятся в одинаковых условиях, знакомятся с педагогами и друг с другом, правилами и режимом жизни, в группе устанавливается система отношений. Если же родители впервые приводит ребенка в сад в четыре года, он должен «вписаться» в сложившийся коллектив, что значительно сложнее. Неплохо адаптируются старшие дети - в шесть лет психика ребенка уже более устойчивая, и он может регулировать свое состояние, ему можно объяснить многое, с ним можно договариваться, поскольку у него появляется произвольность поведения и иерархия мотивов», - заключила эксперт.