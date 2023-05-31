Психолог рекомендовала заранее знакомить ребенка с детским садом
Перед тем, как отвести ребенка в детский сад, родителям необходимо показать ему здание и территорию, рассказать о положительных сторонах его посещения для более легкой адаптации.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук Любовь Григорович.
«Адаптация к детскому саду зависит от многих факторов. Это и эмоциональное здоровье ребенка, и устоявшийся режим его жизни, и то, как родители объясняют ему, что такое детский садик. Очень важно заранее начать подготовку к новой для ребенка ситуации. Показать здание, территорию, рассказать о том, чем занимаются дети в детском саду, обратить внимание на плюсы ситуации - возможность подружиться с другими детьми, наличие множества игрушек, интересные занятия и прочее. В среднем период адаптации ребенка к детскому саду длится два-три месяца», - пояснила Григорович.
По словам специалиста, чаще всего ребенку мешают адаптироваться эмоциональное напряжение и страхи родителей.
«Поэтому у родителей, которые хотят найти в лице педагогов помощников и союзников в воспитании, дети быстро привыкают к новой обстановке, легко социализируются и с удовольствием ходят в детский сад», - отметила психолог.
В целом наилучший возраст для адаптации к детскому саду начинается с трех лет, добавила Григорович.
«В это время создается младшая группа детского сада, куда одновременно зачисляются 25-30 детей. Они все находятся в одинаковых условиях, знакомятся с педагогами и друг с другом, правилами и режимом жизни, в группе устанавливается система отношений. Если же родители впервые приводит ребенка в сад в четыре года, он должен «вписаться» в сложившийся коллектив, что значительно сложнее. Неплохо адаптируются старшие дети - в шесть лет психика ребенка уже более устойчивая, и он может регулировать свое состояние, ему можно объяснить многое, с ним можно договариваться, поскольку у него появляется произвольность поведения и иерархия мотивов», - заключила эксперт.