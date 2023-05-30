Психолог рассказала о пользе детских лагерей

Семейный психолог Светлана Смирнова рассказала о пользе детских лагерей, а также об особенностях организации отдыха для школьников .

Эксперт пояснила, что в лагере подросток может попробовать новую интересную деятельность. По ее словам, такие учреждения иногда становятся первым местом, где происходит профориентация современных детей. Например, есть специализированные лагеря, где ребята изучают программирование или основы актерского мастерства.

Иногда лагерь может дать кардинальные изменения в характере и отношении к жизни, родителям. Ребенок учится самостоятельно принимать решение, высказывать свое мнение.

Помимо прочего любой вышеперечисленный тип детского учреждения дает ребенку возможность развить навыки общения и завести новых друзей, передает ФАН.