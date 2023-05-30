Названы пять регионов для летнего отдыха с детьми

Специалисты сервиса «ТуТу.ру» составили список регионов, где можно хорошо провести время с детьми. Рекомендуется организовать как активный отдых, так и экскурсионный, и гастрономический. Столица станет отличным пересадочным местом, откуда вы доберетесь в выбранные города без проблем.

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«В Калининградской области можно покормить чаек и кошек в Зеленоградске, съездить на пляжи поселка Янтарный», – отмечают специалисты.

Регион наполнен историей и достопримечательностями, поэтому при желании можно устроить как экскурсионный, так и гастрономический отдых. Добраться из Москвы можно на поезде за 20 часов или за 2 часа на самолете, а по стоимости билеты выйдут от 3 до 5 тысяч рублей на человека.

В Воронежской области также советуют побывать тем, кто хочет посмотреть на необычные памятники. Например, там есть монумент котенку. В городе проводятся разнообразные экскурсии, а добраться туда из столицы просто – 7 часов на автобусе за тысячу рублей или 14 часов в поезде за две тысячи рублей. Стоимость квартир невысокая – от 1,3 до 2 тысяч рублей.

В Ярославской области можно полетать на воздушном шаре или покататься на сапах, поэтому такой отдых подойдет для более активных детей. При этом ехать до Ярославля недолго – от 3 часов на поезде и 5 часов на машине. По стоимости билетов на одного человека – от 700 рублей в одну сторону.

В Самаре предлагают поехать в музей «АвтоВАЗа», увидеть замок Гарибальди в селе Хрящевка и посетить космический музей. Добираться проще на самолете – 2 часа в пути, вместо 17 часов на поезде. А билеты стоят 2–3 тысяч рублей.