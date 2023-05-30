Страдавшая от бесплодия женщина внезапно родила

43-летняя Рейчел О’Доннелл в течение 24 лет была уверена, что не может иметь детей из-за диагностированного у нее синдрома поликистозных яичников. В конце апреля женщина обратилась в больницу с жалобами на тошноту и боль в желчном пузыре. Вместе с другими исследованиями ей сделали и тест на беременность. Когда он оказался положительным, австралийка отказалась в это поверить. Врачам удалось убедить О’Доннелл только после того, как ей провели ультразвуковое исследование и показали сердцебиение ребенка.