Где в Тюмени провести День защиты детей в 2023 году

Сегодня по всей стране отмечается День защиты детей. В Тюменской области проживают более 380 тысяч ребятишек.

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В каждом муниципальном образовании к этому празднику придумали свою программу. «ФедералПресс» узнал, как провести первый летний день в Тюмени весело и с пользой.

Видео дня

Старые мультики и танцы до упаду

Где: набережная, «Контора пароходства» (ул. 25 Октября, 23а ст. 1). Во сколько: с 12:00 до 20:00.

Что будет: в полдень здесь начнется открытый показ добрых советских мультфильмов.

В программе – «Пиноккио» (1940 г.), «Золушка» (1949 г.), «Алиса в стране чудес» (1951 г.).

С 15.00 ребят ждут мастер-классы. В 17.00 – хореографический концерт студии «Печать танца». А в 18.00 – диджей-сет для детей.

Праздничные программы в торговых центрах Тюмени

ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67) Во сколько: с 18.30. Что будет: на 1-м этаже гостей торгово-развлекательного комплекса ждут: концертная программа; шоу мыльных пузырей; конкурсы и подарки; бесплатный аквагрим. На 2-м этаже: творческие мастер-классы «Игрушка-антистресс» и «Браслет желаний».

Организаторы предупреждают, что количество место ограничено.

ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60) Во сколько: с 17.00 до 19.30.

Что будет: состоится «Праздник детства».

ТРЦ «Премьер» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 53)

Во сколько: в 14.00.

Что будет: организаторы придумали «Экскурсию в мир чародейства с Гарри Поттером».

ТРЦ «Солнечный» (ул. Пермякова, 50б).

Во сколько: с 17:00 до 19:00.

Что будет: на празднике планируются аквагрим, море сладкой ваты, красочная фотозона, игры.

ТРЦ «Кристалл» (ул. Дмитрия Менделеева, 1а)

Во сколько: с 14:00 до 16:00.

Что будет: праздник «Добрый мир» у площадки с аттракционами. Здесь ждут угощения, воздушные шары, плюшевые медведи, конкурсы и игры. Отметим, что участие в праздниках во всех этих ТРЦ бесплатное.

Детский городок у «Дворца пионеров»

Где: дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46).

Во сколько: в 17.00.

Что будет: интерактивная программа «В городе детства».

Здесь развернется импровизированный город с тематическими парками, площадями, проспектами, улицами, переулками и бульварами. К примеру, в переулке «Инновационный» гости смогут принять участие в боях роботов и провести время в игровой VR-зоне. А на автопроспекте ребята смогут собрать модели самолета, планера и проехать по трассе на радиоуправляемом автомобиле.

Для детей и их родителей приготовлены вокальные, цирковые и хореографические номера. А еще ждет масса конкурсов и мастер-классов. Вход свободный.

Стартуем назад в детство с Цветного бульвара

Где: Цветной бульвар (у Цирка).

Во сколько: с 12.00.

Что будет: праздничная программа «Назад в детство!».

Ребятам предложат сыграть в «вышибалы» с белым мишкой, попробовать свои силы на настоящей игровой приставке 90-х – «Денди», попрыгать в «классики», «резиночки» и на скакалке, сыграть в «крестики-нолики». Конечно, не обойдется без творческих мастер-классов и фото. Гостей ждут сладкие и другие призы, воздушные шары и замечательное настроение.

Мультконцерт «Союзмультфильм»

Где: площадь 400-летия Тюмени (у драмтеатра).

Во сколько: с 14.00.

Что будет: мультконцерт «Союзмультфильм»: здесь шедевры советской анимации объединят с симфонической музыкой.

На экране покажут любимые мультики, которые озвучат солисты в сопровождении симфонического оркестра. Можно будет посмотреть такие мультики, как «Бременские музыканты», «Катерок», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Каникулы Бонифация», «Ну, погоди!», «В порту», «Чебурашка», «Пес в сапогах», «Летучий корабль», «По следам Бременских музыкантов».