Как воспитать детей успешными: 7 советов маме

Все мы желаем нашим детям лучшего будущего. Заложить фундамент успеха проще, чем кажется.

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Разобрались, что для этого можно сделать уже сегодня.

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Будьте примером

Главная ошибка многих родителей — считать, что дети последуют их советам только из-за родительского авторитета. Можно сколько угодно мотивировать на занятия спортом словами, но из уст мамы, у которой даже спортивной формы нет, они будут звучать не слишком убедительно. И наоборот, мама, которая выходит на пробежку каждый день, естественно пробуждает в ребенке интерес к спорту и прививает ему как норму такое поведение. Никто не идеален, но все же стоит помнить про воспитательный эффект вашего повседневного поведения. Даже если вы ограничены в средствах, ребенок воспринимает материальные блага куда проще. Зато может научиться, например, трудолюбию, глядя на вас.

Воспитывайте с рождения

Что бы вы ни хотели привить своим наследникам, начинайте как можно раньше. И нет, не призываем нанимать репетитора трехмесячным малышам. Как минимум не ограничивайте ребенка в совместных с вами делах и находите время для развивающих упражнений. Например, когда ребенок хватается за тряпку во время уборки, позвольте «помочь» вам, а во время прогулки не лишним будет упомянуть, что деревья зеленые, а кот черный. Базовые привычки закладываются с раннего возраста. Не стоит отбивать интерес к жизни лишними запретами. Учеба — естественный процесс, а не каторга, поэтому поощряйте любопытство юного исследователя с ранних лет.

Помогайте планировать

Когда романтическое детское представление о профессиях постепенно разбивается о реальность, подросток оказывается перед сложным выбором, кем быть. А некоторые продолжают искать себя и после 30. Безусловно, не стоит внушать детям свои желания и постоянно твердить, что отпрыск будет «врачом, как мама». Династия — это прекрасно. Но если вы хотите вырастить по-настоящему успешного человека, учите его делать выбор, а не соглашаться. Взрослые, как ни крути, обладают большим количеством знаний о разнообразных профессиях и вариантах построения карьеры. Интересуйтесь, какое направление вашим отпрыскам интересно, и ненавязчиво предлагайте варианты в лучших традициях инфокурсов с точкой А и точкой B. Без помощи конечную цель подросток может и не видеть, а зачем терять время впустую?

Будьте благосклонны

Ваши дети должны быть уверены в вашей безусловной поддержке и понимать, что независимо от их решений, взлетов и падений вы будете рядом. Надежный тыл в виде понимающего родителя дарит уверенность в себе, снижает тревожность, позволяет детям не бояться неудач, а значит, получать ценный опыт. К тому же формируется доверие, авторитет работает за счет уважения, а не устрашения.

Давайте выполнимые задания

Научите ребенка добиваться нужных результатов с помощью полезных, выполнимых заданий. Например, попросите полить газон. И не забудьте похвалить, когда миссия будет выполнена. Сделайте акцент на результате: «Благодаря тебе трава не засохнет от жары, останется красивой и зеленой». Только так подрастающее поколение может почувствовать вкус успеха: когда результат приносит удовлетворение, радость и понимание собственной ценности.

Определите возможности роста

Чтобы воспитать успешных детей, вам необходимо предоставить им возможности учиться и приобретать навыки сверх общеобразовательной программы. Вместо изнуряющих дополнительных занятий по «слабым» школьным предметам успеху куда больше поспособствует кружок робототехники, волонтерство в приюте для животных или занятия в шахматном клубе. Главное, чтобы у ребенка горели глаза. Умение делать одолжение маме в список первоочередных навыков будущих лидеров точно не входит.

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