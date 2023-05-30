Кардиолог рассказала, почему детям нельзя пить энергетики

Врач-кардиолог Клиники ЮУГМУ, специалист высшей квалификационной категории Екатерина Ярушина рассказала, почему детям и подросткам нельзя пить энергетики. За яркими баночками и приятным, освежающим вкусом напитка прячутся определенные риски, считает врач. В первую очередь из-за кофеина, который в больших дозах содержится почти во всех энергетиках, представленных в массмаркетах.

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— Употребление больших доз энергетиков может привести к передозировке кофеина. Это, в свою очередь, вызывает резкий скачок АД, ЧСС, нарушение ритма сердца. Также повышенные дозы кофеина увеличивают риск ишемии миокарда и сердечной недостаточности. Возможно развитие опасных для жизни нарушений ритма сердца, — пояснила Екатерина Витальевна. — Как психостимуляторы, энергетики оказывают влияние и на нервную систему, вызывая нарушение сна, головные боли, повышенную тревожность, провоцируют панические атаки, могут вызвать повышенную агрессивность, при длительном употреблении — хроническую усталость. Кроме того, энергетики повышают кислотность в ЖКТ и провоцируют изжогу, гастрит, нарушение работы кишечника.