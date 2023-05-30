$80.06+0.0985.90-0.02

Кардиолог из Челябинска рассказала, почему детям нельзя пить энергетики

Врач-кардиолог Клиники ЮУГМУ, специалист высшей квалификационной категории Екатерина Ярушина рассказала, почему детям и подросткам нельзя пить энергетики. За яркими баночками и приятным, освежающим вкусом напитка прячутся определенные риски, считает врач. В первую очередь из-за кофеина, который в больших дозах содержится почти во всех энергетиках, представленных в массмаркетах.

Кардиолог рассказала, почему детям нельзя пить энергетики
© Хорошие новости

— Употребление больших доз энергетиков может привести к передозировке кофеина. Это, в свою очередь, вызывает резкий скачок АД, ЧСС, нарушение ритма сердца. Также повышенные дозы кофеина увеличивают риск ишемии миокарда и сердечной недостаточности. Возможно развитие опасных для жизни нарушений ритма сердца, — пояснила Екатерина Витальевна. — Как психостимуляторы, энергетики оказывают влияние и на нервную систему, вызывая нарушение сна, головные боли, повышенную тревожность, провоцируют панические атаки, могут вызвать повышенную агрессивность, при длительном употреблении — хроническую усталость. Кроме того, энергетики повышают кислотность в ЖКТ и провоцируют изжогу, гастрит, нарушение работы кишечника.

По словам доктора, дети и подростки подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний из-за кофеина, чем взрослые. А значит, вместо энергетиков лучше пить простую или минеральную воду, которая прекрасно утоляет жажду и оказывает на организм оздоравливающий эффект.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий