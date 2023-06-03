На что обратить внимание при выборе лагеря для ребенка: инструкция
На время школьных каникул некоторые родители отправляют своего ребенка в летний лагерь. Там малыш занят весь день, находит новых друзей и не скучает в городе, пока его друзья разъехались или заняты с родителями.
Для многих летний лагерь — настоящее спасение. Однако не все дети любят надолго уезжать от своих родителей. Поэтому лагерь нужно выбирать с особым трепетом и внимательностью, чтобы ребенку точно там понравилось. О том, как это сделать — в материале “Рамблера”.
- Цель поездки. Существуют профильные лагеря для спортсменов и детей, увлеченных наукой. А может ваш ребенок любит языки и вы захотите отправить его в соответствующий лагерь. Если ваша цель — отдых между школой, то можно выбрать оздоровительный или тематический лагерь.
- Расположение. Психологи не рекомендуют отправлять детей до 11 лет далеко, поэтому подойдет лагерь в ближайшей области. Если ваш ребенок взрослый и самостоятельный, то можно отправить его и в лагерь на море. Однако здраво оценивайте его возможности. Если ему не понравится, то забирать его придется самостоятельно.
- Территория лагеря. Внимательно осмотрите фотографии лагеря и изучите то, как охраняется территория. она должна быть окружена забором, а у лагеря должен быть контракт с охранным предприятием. Также осмотрите помещения по фотографиям, и если что-то вызвало у вас вопросы, попросите дополнительные снимки у сотрудников.
- Пожелание ребенка. Перед покупкой путевки в детский лагерь, учтите пожелания своего ребенка. Если он не хочет ехать в спортивный лагерь, то предложите ему другие варианты. Возможно, он откроет в себе новые таланты.
- Профиль вожатых. Раньше вожатыми ехали студенты педагогических вузов и колледжей, а сейчас сотрудниками лагеря становятся квалифицированные люди. Дополнительно можно спросить сертификаты и дипломы об обучении сотрудников.