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Летом школьники смогут отдохнуть в 139 саратовских лагерях

Летом в Саратовской области для детей заработают 139 лагерей с дневным пребываем и питанием. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Летом школьники смогут отдохнуть в 139 саратовских лагерях
© unsplash.com

Уже в июне более 7 тысяч школьников смогут посетить 72 досуговых лагеря на базе учреждений дополнительного образования.

На данный момент отремонтирован ряд учреждений, а также приобретены предметы материально-технического обеспечения.Также более 200 детей из льготной категории пройдут курс оздоровления в детском лагере в селе Ольгинка.

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