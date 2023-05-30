Летом школьники смогут отдохнуть в 139 саратовских лагерях

Летом в Саратовской области для детей заработают 139 лагерей с дневным пребываем и питанием. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

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Уже в июне более 7 тысяч школьников смогут посетить 72 досуговых лагеря на базе учреждений дополнительного образования.