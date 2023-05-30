Летом школьники смогут отдохнуть в 139 саратовских лагерях
Летом в Саратовской области для детей заработают 139 лагерей с дневным пребываем и питанием. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.
Уже в июне более 7 тысяч школьников смогут посетить 72 досуговых лагеря на базе учреждений дополнительного образования.
На данный момент отремонтирован ряд учреждений, а также приобретены предметы материально-технического обеспечения.Также более 200 детей из льготной категории пройдут курс оздоровления в детском лагере в селе Ольгинка.