Врачи предупредили об опасности летних прогулок для детей

Во время летних прогулок для детей возникает опасность инфицирования гельминтами, которые также называются глистами, предупредила ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина.

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В разговоре с aif.ru она пояснила, что при попадании в организм паразиты вызывают неприятные и опасные последствия для здоровья. Гельминтоз является одним из самых распространенных заболеваний в детском возрасте, потому что ребенок тянет все в рот, пытаясь познакомиться с миром.

Как уточняет издание, навредить организму могут лямблии, которые живут в тонком кишечники и приводят к сбоям в работе ЖКТ, и аскариды, круглые черви желтовато-розового цвета. Аскариды вызывают аллергию, могут стать причиной инфекционно-токсического синдрома, а также бронхолегочной системы.

Ребенок может заразиться в песочнице, детском саду, на огороде или пляже и даже во время игры в коридоре, так как часто на подошвах обуви домой можно принести яйца червей. Заразиться глистами также можно из-за немытых овощей, ягод, фруктов, зелени или плохо термически обработанных рыбы или мяса.