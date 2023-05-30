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Как сэкономить на подготовке к выпускному

Эксперты считают, что сэкономить на выпускном можно, организовав общее мероприятие для учеников разных школ.

Как сэкономить на подготовке к выпускному
© РИА "ФедералПресс"

Где праздновать

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова отметила, что общегородской выпускной очень упрощает и удешевляет вопросы празднования.

«Дети едут туда организованно, за ними смотрят взрослые, и тратиться родителям особо не приходится. Сейчас ждем, не отменят ли в этом году общегородской выпускной», – сказала она.

Также можно договориться с администрацией школы и организовать празднование в учебном заведении, чтобы сэкономить на аренде помещения и на еде.

Что надеть

Бюджетный наряд на выпускной можно найти на маркетплейсе. Полный образ (одежда, обувь, сумка) обойдется примерно в 10–15 тысяч рублей. За качественные и оригинальные образы придется отдать больше денег.

«По сути, у нас остались только российские бренды, их цена – 12–25 тысяч рублей. Обувь для выпускницы – еще 8–12 тысяч. Сумочка – от 5 до 15 тысяч рублей. Поэтому за хороший образ придется отдать 40–50 тысяч рублей, хотя может доходить и до 100 тысяч рублей», – сказала звездный стилист Лина Дембикова.

Она отметила, что мужские костюмы всегда стоят дороже. Поэтому его можно взять в аренду. Это будет стоить порядка 10–15 тысяч рублей. При этом в магазине костюм, по ее словам, стоит 40–50 тысяч, обувь – еще 15 тысяч рублей.

Дембикова посоветовала избегать пышных нарядов, очень декорированных, коротких и со шлейфом.

Укладка и макияж

Гример, стилист по прическам Алена Воюш рассказала, что по этим позициям в Москве стоит рассчитывать на сумму в 5–8 тысяч рублей. Молодого человека можно собрать за 1–1,5 тысячи рублей. Чтобы сэкономить, можно, в том числе, поработать с каким-нибудь мастером на условиях модели за символическую оплату или даже бесплатно. Однако, как отметила стилист, нужно быть готовым к непредсказуемому результату и длительным сборам. Алена Воюш указала, что можно также просто посмотреть ролики в интернете, потренироваться и самой сделать себе образ, передает издание «Абзац».

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