Что может указывать на наличие нарциссизма у ребенка
Признаками нарциссического расстройства личности у ребенка могут быть потребность в положительной оценке и мечты о безграничной власти, рассказала Life психолог Иляна Копылова.
По словам эксперта, таких детей также отличает недостаток эмпатии и уважения, вера в свою привилегированность, зависть к чужим достижениям, перфекционизм и эксплуатация близких.
Психолог отметила, что существует несколько факторов развития нарциссизма у детей. Среди них - ранняя оценка его действий, излишнее восхищение его небольшими заслугами, недостаток любви, холодность родителя и наследственность.
Копылова отметила, что они из-за травмированности психики могут ощущать собственную грандиозность.
Она также указала, если не лечить данное психическое заболевание, из ребенка может вырасти абьюзер - человек, который может пытаться подавлять других.
"Внутренняя пустота толкает человека проявлять злость и агрессию. Объектом выплеска негативных эмоций становятся близкие или зависимые люди (жена, подчиненные)", — добавила она.