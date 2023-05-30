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Что может указывать на наличие нарциссизма у ребенка

Признаками нарциссического расстройства личности у ребенка могут быть потребность в положительной оценке и мечты о безграничной власти, рассказала Life психолог Иляна Копылова.

Что может указывать на наличие нарциссизма у ребенка
© Газета.Ru

По словам эксперта, таких детей также отличает недостаток эмпатии и уважения, вера в свою привилегированность, зависть к чужим достижениям, перфекционизм и эксплуатация близких.

Психолог отметила, что существует несколько факторов развития нарциссизма у детей. Среди них - ранняя оценка его действий, излишнее восхищение его небольшими заслугами, недостаток любви, холодность родителя и наследственность.

Копылова отметила, что они из-за травмированности психики могут ощущать собственную грандиозность.

Она также указала, если не лечить данное психическое заболевание, из ребенка может вырасти абьюзер - человек, который может пытаться подавлять других.

"Внутренняя пустота толкает человека проявлять злость и агрессию. Объектом выплеска негативных эмоций становятся близкие или зависимые люди (жена, подчиненные)", — добавила она.

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