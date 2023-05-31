Чем занять ребенка на каникулах в Москве

Летняя креативная школа, капоэйра с бразильскими тренерами, дворцовые экспедиции и многие другие секции будут работать в Москве в предстоящие три месяца школьных каникул. Согласно данным последнего социологического исследования компании "АльфаСтрахование", родители готовы отдать от трети до половины дохода, лишь бы занять ребенка чем-то полезным, чтобы не рубился все лето в компьютер.

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Выбрать есть из чего. Например, детские технопарки предлагают программы для развития творческих способностей. Гендиректор технопарка "На Зорге" Эльвира Сукорская объявила уже с 5 июня об открытии летней школы креатива. Подросткам 12-17 лет будет особенно интересна школа цифрового дизайна. Школьники узнают, как работать с Photoshop и Illustrator, смогут создавать как статичные, так и движущиеся арт-объекты. Будет интересно и тем, кто интересуется архитектурой и городской средой. Записаться можно уже сейчас на сайте технопарка arch-tehnopark.ru/programs.

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Детские технопарки по традиции запустят летние образовательные программы.

На северо-востоке города детей ждет атмосфера карнавала: ее привез в Москву известный во всем мире капоэрист Итамар Круз Да Коста Сантос.

"Там, где мы собираемся, воссоздана часть Бразилии, - рассказывает тренер, известный в среде капоэристов как Профессор Самурай. - К нам приезжают лучшие мастера из моей родной страны".

Капоэйра - это смесь боевого искусства и танца. Но еще и особая культура: каждый месяц все, кто занимается в школе "Жалара", собираются на необычный праздник - роду, где исполняют песни на португальском языке под аккомпанемент национальных инструментов и показывают тренерам все, чему научились.

В столичном музее-заповеднике "Царицыно" завершается запись на летнюю образовательную программу. Остались еще места на смену, посвященную работе с деревом: дети под руководством тьютора познакомятся с временными выставками и постоянной экспозицией, также они создадут и собственные проекты. Записаться можно с помощью специальной формы на сайте заповедника. Тех, кто не успеет, приглашают в летнюю читальню, которая с 3 июня будет работать в парке каждые выходные. Здесь бесплатно и без предварительной записи можно принять участие в литературных играх и мастер-классах. Летняя читальня расположена у Третьего Кавалерского корпуса.