Специалисты National Education Association пришли к выводу, что активное участие родителей в образовании своих детей может увеличить их успехи в учебе на 30 процентов. Кроме того, вовлеченные родители получают дополнительную возможность побольше узнать о сложностях ребенка и помочь в поиске решения.

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«Вечерняя Москва» узнала у детского психолога и основательницы центра эстетического воспитания для подростков и центра детской нейропсихологии в Тольятти Ольги Гамалиной, как правильно участвовать в школьной жизни ребенка.

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Участвуйте в школьной жизни

Считать, что как только ребенок переступил порог школы, ответственность за него сразу перекладывается на учителей и директора, — не самый правильный подход как минимум потому, что школьник может почувствовать себя брошенным. Специалисты считают, что для гармоничного развития ребенка важно соблюдать баланс трех мотиваций: академической, социальной и эмоциональной. И все они требуют участия родителей на разных уровнях.

Участие в школьной жизни влияет в первую очередь на академическую мотивацию, или желание ребенка получать новые знания. Тесное партнерство родителей и педагогов способствует более эффективному обмену информацией о прогрессе ребенка, а также его потребностях и развитии.

Кроме выстраивания отношений с учителями и ребенком, определения его интересов и способностей, можно поддерживать внеучебные мероприятия. Например, занятия спортом или творческие кружки. Если в школе таких мероприятий нет, именно родители могут стать инициаторами их появления.

В совокупности активное участие родителей в школьной жизни, по данным исследования Harvard Family Research Project, может повысить успеваемость ребенка на 30 процентов.

Вместе с тем «жить в школе» тоже не стоит. По статистике, 16 процентов родителей посещают школу еженедельно, а 10 процентов — только раз в год. Истина, как обычно, где-то посередине — стоит поддерживать контакт со школой, но оставлять ребенку пространство для самостоятельности.

Проявляйте вовлеченность на всех этапах школьной жизни

С возрастом формат участия родителей в школьной жизни должен меняться. В начальной школе необходима максимальная вовлеченность, поскольку для детей это новый опыт. Так, период адаптации к новым условиям пройдет безболезненно, а ребенок будет чувствовать себя безопаснее и увереннее. В средней школе дети сталкиваются с ростом учебной нагрузки и социальными сложностями. В это время ребенок нуждается, скорее, в эмоциональной поддержке, поэтому важно стараться заранее работать над выстраиванием доверительных отношений с вашим ребенком, больше общаться и иногда помогать советом, если есть такая потребность.

Ученики старших классов сталкиваются уже с другим набором проблем — им предстоит выбор профессии, сдача экзаменов и поступление, формирование навыков самостоятельности и межличностного общения. В такой ситуации им могут помочь родительский опыт и поддержка.

Позаботьтесь о лучших условиях для своих детей

На успеваемость влияет множество факторов, в числе которых даже вполне физические аспекты. Например, достаточно сложно учиться, когда в школе протекает крыша, дует из окон, отваливается краска со стен, а ржавые унитазы полуаварийного санузла заставляют думать только о том, как бы быстрее оказаться дома. Описанные ситуации — не выдуманные примеры. Так, около половины (45 процентов) учеников стараются избегать посещения туалета и терпят до дома, что точно негативно сказывается на успеваемости.

Чтобы понять, комфортно ли ребенку в школе, не стесняйтесь задавать вопросы. Родители как никто другой могут повлиять на ситуацию, обратившись к администрации школы, в муниципальные, региональные или контролирующие органы. Альтернативным способом могут стать частные инициативы.

Обсуждайте с детьми свое участие

Не всегда регулярное участие родителей в школьной жизни вызывает позитивный отклик, особенно если ребенок начал формировать личные границы и пытается прощупать границы самостоятельности. Чтобы не ставить ребенка в некомфортную ситуацию, лучше прямо и честно обсуждать интересующие вопросы. А вот скрывать свою заинтересованность в школьной жизни и тайком общаться с классным руководителем точно не стоит, поскольку это станет демонстрацией недоверия и приведет к скрытности ребенка.

Старайтесь вовремя обнаружить и предотвратить школьный буллинг

По статистике, каждый третий школьник в возрасте от 12 до 18 лет становится участником буллинга в роли зачинщика или жертвы. Буллинг, или травля, — это опасная форма психологического насилия, которая наносит вред как пострадавшим, так и инициаторам. Чтобы вовремя заметить травлю, будьте особенно внимательны к негативным эмоциям ребенка во время общения. Позвольте ему поделиться своими переживаниями, отнеситесь к ним с уважением и проявите поддержку. Задавайте открытые вопросы: «Как ты себя чувствуешь в школе?»; «Что тебе нравится больше всего, а что меньше всего?»; «Что тебя сегодня порадовало или расстроило?». Таким образом вы сможете обнаружить сигналы беспокойства и тревоги, которые транслируют дети, столкнувшиеся с травлей.

Если ребенок стал жертвой буллинга, необходимо довести эту информацию до классного руководителя, школьного психолога и директора. В случае, если ситуацию не удается разрешить, стоит задуматься о смене школы, поскольку ежедневное насилие и осуждение могут вести к потере у ребенка уверенности в себе и тревожному депрессивному состоянию.