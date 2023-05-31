Психолог дала рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ
Для снижения стресса перед экзаменами выпускникам необходимо использовать техники релаксации, визуализации и самоподдержки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала сотрудник Научно-практического центра психического здоровья детей имени Сухаревой департамента здравоохранения столицы Анастасия Ильина.
«Техники релаксации абсолютно точно помогут снять тревогу и напряжение, сделать состояние ровным и спокойным. Мало того, когда этот навык войдет в привычку, справляться со стрессовыми ситуациями будет гораздо проще. Также можно визуализировать успешную сдачу экзамена. Представьте день экзамена, как вы садитесь за задание, как вы в себе уверены и знаете, что будете писать, как у вас все получается само по себе. Важно представлять и отмечать положительные возникающие эмоции и ощущения в теле, а неприятные отпускать и выдыхать», - пояснила Ильина.
По ее словам, чем дольше практикуются тренировки релаксации и визуализации, тем эффективнее в перспективе они будут работать и в стрессовых ситуациях применяться автоматически и практически без усилий.
Психолог также обратилась к родителям выпускников и призвала их избегать негативных критических высказываний в адрес выпускника, его способностей и тем более будущего. Вместо этого использовать слова поддержки: «Ты отличный. Я верю, что у тебя получится. Ты справишься. Ты достигнешь своих целей».
«Так работает родительский гипноз - то, что родители транслируют ребенку чаще всего, глубоко откладывается у него в памяти и становится сценарием жизни. Вместо критики давайте поддержку, веру и учите ребенка навыкам самоподдержки», - отметила Анастасия Ильина.