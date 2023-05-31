$80.69+0.6386.51+0.61

Психолог дала рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ

Для снижения стресса перед экзаменами выпускникам необходимо использовать техники релаксации, визуализации и самоподдержки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала сотрудник Научно-практического центра психического здоровья детей имени Сухаревой департамента здравоохранения столицы Анастасия Ильина.

Психолог дала рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ
© globallookpress.com

«Техники релаксации абсолютно точно помогут снять тревогу и напряжение, сделать состояние ровным и спокойным. Мало того, когда этот навык войдет в привычку, справляться со стрессовыми ситуациями будет гораздо проще. Также можно визуализировать успешную сдачу экзамена. Представьте день экзамена, как вы садитесь за задание, как вы в себе уверены и знаете, что будете писать, как у вас все получается само по себе. Важно представлять и отмечать положительные возникающие эмоции и ощущения в теле, а неприятные отпускать и выдыхать», - пояснила Ильина.

По ее словам, чем дольше практикуются тренировки релаксации и визуализации, тем эффективнее в перспективе они будут работать и в стрессовых ситуациях применяться автоматически и практически без усилий.

Психолог также обратилась к родителям выпускников и призвала их избегать негативных критических высказываний в адрес выпускника, его способностей и тем более будущего. Вместо этого использовать слова поддержки: «Ты отличный. Я верю, что у тебя получится. Ты справишься. Ты достигнешь своих целей».

«Так работает родительский гипноз - то, что родители транслируют ребенку чаще всего, глубоко откладывается у него в памяти и становится сценарием жизни. Вместо критики давайте поддержку, веру и учите ребенка навыкам самоподдержки», - отметила Анастасия Ильина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий