Психолог дала рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ

«Техники релаксации абсолютно точно помогут снять тревогу и напряжение, сделать состояние ровным и спокойным. Мало того, когда этот навык войдет в привычку, справляться со стрессовыми ситуациями будет гораздо проще. Также можно визуализировать успешную сдачу экзамена. Представьте день экзамена, как вы садитесь за задание, как вы в себе уверены и знаете, что будете писать, как у вас все получается само по себе. Важно представлять и отмечать положительные возникающие эмоции и ощущения в теле, а неприятные отпускать и выдыхать», - пояснила Ильина.