Консультация юриста: летняя подработка для несовершеннолетних
Права несовершеннолетних при летней подработке разъясняет юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.
– Дети могут устраиваться на работу до 16 лет с согласия родителей и опеки, а с 16 лет – по собственному желанию. В любом случае до совершеннолетия ребенка для него будут действовать особые условия.
До 14 лет дети могут подрабатывать в следующих сферах: кинематограф, театр, театральные и концертные организации, цирк; участие в создании или экспонировании произведений, работа в качестве спортсмена.
- Для трудоустройства необходимо согласие одного из родителей (опекуна);
- разрешение органа опеки и попечительства (в разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия).
Трудовой договор подписывает родитель (опекун).
В 14 лет при трудоустройстве подростка требуется согласие одного из родителей (попечителя), а также органа опеки и попечительства. При этом подросток может заниматься только легким трудом. С 15 лет у ребенка появляется право заключать договор на легкий труд самостоятельно.
- Отсутствие испытательного срока
- У несовершеннолетних испытательного срока нет, поэтому для увольнения нужны либо согласие подростка, либо веские основания — например, сокращение штата или ликвидация организации (ст. 70 ТК РФ).
- Если работодатель захочет расторгнуть трудовой договор, ему понадобится согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
- Медицинские осмотры – обязательно
- Все несовершеннолетние принимаются на работу только после медосмотра и проходят его каждый год до наступления совершеннолетия, оплата медосмотров за счет работодателя (ст. 266 ТК РФ)
- Сокращенный рабочий день (ст. 92, 94 ТК РФ) До 16 лет работают не более 24 часов в неделю. С 16 до 18 лет — не более 35 часов.
- 14-15 лет — 4 часа;
- 15-16 лет — 5 часов;
- 16-18 лет — 7 часов.
При совмещении учебу и работу, смена должна быть: 4-16 лет — до 2,5 часов; 16-18 лет — до 4 часов.
Увеличенный оплачиваемый отпуск
Несовершеннолетние могут уходить в отпуск в удобное для них время, продолжительность отпуска 31 календарный день.
- Сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные дни и в ночное время, направлять в командировку. Исключение — спортсмены и творческие работники СМИ, кино, телевидения, театров, театральных и концертных организаций, а также цирков, участвующих в создании или исполнении произведений (ст. 96, 268, ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ)
- К работе вахтовым методом. Сотрудникам моложе 18 лет запрещено временно переезжать в другую местность работы ()
- Существует запрет на некоторые виды работ (ст. 265 ТК РФ)с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания)
- переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (не распространяется на спортсменов)