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Кот Матроскин возглавил рейтинг любимых анимационных героев детства у россиян

Кот Матроскин, озвученный Олегом Табаковым, возглавил рейтинг самых любимых анимационных героев среди россиян, сообщает ТАСС.

Матроскин возглавил рейтинг любимых анимационных героев детства
© Газета.Ru

Накануне Международного дня защиты детей онлайн-кинотеатр Wink и книжный сервис "Литрес" провели опрос, по результатам которого составили рейтинг любимых литературных и анимационных героев детства.

В топ-10 вошли созданный писателем Эдуардом Успенским кот Матроскин, впоследствии ставший знаковым героем анимационной серии о жителях деревни Простоквашино.

На втором месте оказался котенок по имени Гав из одноименного мультсериала Льва Атаманова.

Также в десятку попали домовенок Кузя, Алиса Селезнева из цикла детских фантастических книг Кира Булычева "Приключения Алисы", заяц из "Ну, погоди!", кот Леопольд, Винни Пух и Чебурашка.

Говоря о самых ярких личных качествах героев рейтинга, опрошенные выделили их доброту, искренность, чувство юмора и острый ум.

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