Как подготовить ребенка к школе

Школа – волнительный и важный период в жизни каждого малыша. Трепет, с которым он выбирает свои первые тетради и ручки, волнение от знакомства с новыми друзьями, мечты и, конечно же, волнение от неизвестности.

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В этой статье мы расскажем, как подготовить ребёнка к первому классу, что важно не упустить и на чём сделать акцент.

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Психологическая подготовка

Позитивное отношение. Главное – привить интерес к школьной рутине. Рассказывайте ребёнку обо всех преимуществах, которые он получит в школе – новые знания, новых друзей, интересные увлечения.

Помощь в начале учебного года. Если малыш идёт в 1-й класс, ему может быть трудно адаптироваться. Помогите ребёнку поставить себе цели и обязательно обсудите его ожидания, от учебного года.

Общение с учителями и одноклассниками. Часто малыши могут испытывать страх перед новыми людьми. Рассказывайте ребёнку, что учителя и одноклассники – это люди, которые тоже хотят дружить и общаться с ним.

Формирование навыков самостоятельности и ответственности. Попросите ребёнка представить себя в школе и задайте ему вопросы, которые помогут ему наладить причинно-следственные связи и уберут страх неизвестности. Например: «Как ты будешь знакомиться с новыми друзьями?», «Когда ты хотел бы выполнять домашние задания?», «На какой кружок хочешь пойти?» и т.д.

Адаптация к графику учебного дня. Ребёнок должен знать, в котором часу он встаёт, какие вещи ему нужно взять в школу, сколько он будет там находиться что ему нужно делать после окончания уроков. Подготовка малыша к школе включает в себя не только развитие интеллектуальных и физических навыков, а и психологическую подготовку. Вот несколько советов, как помочь ребёнку адаптироваться к новой жизненной ситуации и помочь побороть его боязнь школы:

Как помочь малышу обрести друзей

Дружелюбие и позитив. Мягко напоминайте ребёнку о его сильных сторонах и ценных качествах, таких, как справедливость, сопереживание, честность. Залог дружбы – открытость и простота в общении.

Хобби и увлечения. Напомните малышу, что его увлечения могут стать мостиком для будущей дружбы. Объясните, что со сверстниками, у которых такие же хобби, будет проще завести разговор.

Взаимодействие с другими родителями. Познакомьтесь с родителями детей, с которыми общается ваш ребёнок, и поддерживайте дружественные отношения с ними.

Участие в школьных мероприятиях. Предложите малышу участвовать в школьных мероприятиях и клубах, которые могут быть связаны с его увлечениями и интересами.

Помощь учителя. Попросите учителя организовать и поддержать совместные активности, которые могут объединить детей в классе. Заводить новых друзей в первом классе может быть сложно, но есть несколько способов, которые помогут вашему ребенку интегрироваться в новую среду и найти друзей:

Развиваем кругозор

Регулярное чтение книг. Важно привить малышу любовь к чтению и предоставить ему беспрепятственный доступ к книгам, которые помогут наполнить его знаниями. Рассказывайте о различных жанрах, заведите с ним его личную библиотеку и читательский дневник, где он сможет записывать любимые цитаты, вопросы или размышления.

Посещение музеев, выставок и других культурных мероприятий. Организуйте посещение разных культурных учреждений, чтобы малыш вдохновлялся и получал новые знания.

Обучение другим языкам. Изучение других языков – один из способов расширения кругозора. Дошкольнику это не обязательно усиленно учить, но можно мягко интегрировать ребёнка в другую языковую среду, учить цвета и цифры на английском, названия животных и многое другое.

Наука и эксперименты. Заинтересуйте малыша волшебным миром науки. Научите простым экспериментам, а также посматривайте интересные и доступные для его уровня документальные фильмы.

Путешествия. Путешествия помогают ребёнку активно вовлекаться в новую культуру, понимать разные стили жизни и знакомиться с культурами разных народов.

Открытое обсуждение. Обсуждайте с ребенком новости и события, которые происходят на мировой арене. Конечно же, не нужно обсуждать политику и сложные экономические процессы, но новости культуры, науки и образование могут быть полезны. Объясняйте простым языком разные непонятные явления и тем самым помогайте малышу узнавать больше о мире и государстве, в котором он живёт. Развитие кругозора – важный процесс, который необходим для того, чтобы у малыша не было проблем с рассуждениями и размышлениями, чтобы у него сформировалось полное понимание всех процессов, которые его окружают в мире. Как вы можете помочь ребёнку развивать кругозор:

Готовимся к школе: пошаговая инструкция

Для того, чтобы ребёнок был полностью готов к новым приключениям в статусе школьника, вам нужно подготовить его постепенно, ориентируясь на 6 навыков, которые сделают будущее обучение лёгким и весёлым.

Шаг 1: Речь

Разговаривайте с ребёнком на разные темы, рассказывайте истории, задавайте вопросы и слушайте ответы. Это поможет развить у него словарный запас и знание языка.

Шаг 2: Чтение и письмо

Научите чадо распознавать буквы, объясняйте, как они звучат и какие слова образуют. Организуйте занятия по развитию навыков чтения и письма, используя специальные учебники, игры и приложения.

Шаг 3: Математические навыки

Учите ребёнка считать, распознавать числа и выполнять простые математические вычисления. Используйте игровые способы обучения, задавайте вопросы и наталкивайте на логические размышления при решении задач.

Шаг 4: Социальные навыки

Научите малыша вести себя в обществе, общаться со сверстниками и взрослыми. Обсуждайте с ним морально-этические принципы, объясняйте, как поступать в различных жизненных ситуациях.

Шаг 5: Физические навыки

Организуйте для ребёнка занятия спортом и физической активностью. Это поможет развить координацию, силу и выносливость, а также укрепит его здоровье.

Шаг 6: Подготовка к школьной жизни