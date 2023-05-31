Мам малышей предупредили о смертельной опасности летом

Чаще всего летом дети болеют ангиной и кишечными инфекциями. Об этом замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте» во вторник, 30 мая.

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«При уличной температуре 30-31 градус дети перегреваются на солнце и даже обычная комнатная вода (18-20 градусов) для их горлышка оказывается холодной, ведь разница более чем на 10 градусов. Поэтому ангина в летний сезон бывает гораздо чаще, чем в зимний», - констатировала чиновница.

Ее совет: если очень жарко, надо пить теплую воду.

«Из кишечных инфекций самая опасная - это сальмонеллез. Нельзя есть продукты животного происхождения, пролежавшие какое-то время на солнце, в теплом помещении: бутерброды, сыр, мясные прод

Особо обращаюсь к мамам, которые разводят смесь молоком маленьким детям: если ребенок не допил, надо сразу выливать, даже два часа не хранить летом. Были такие случаи, когда очень быстро пропадала смесь и, к сожалению, мы теряли детей. Бывает, мама гуляет с коляской 2-3 часа, она спокойна, смесь у нее есть, кормить есть чем. Ребенок заплакал, она дает, а смесь уже пропала - это не зима», - предупредила Марина Воробьева.

Также очень опасны вскрытые консервы. Употреблять их в пищу детям вообще не рекомендуется. Подростки, если берут их, например, в походы, должны помнить, что после того, как они некоторое время простояли в открытом виде, есть консервы уже нельзя.