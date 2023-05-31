На что следует обращать внимание при выборе няни для ребенка

Из-за истязания двух малолетних детей в Якутии суд приговорил 34-летнюю местную жительницу к трем годам лишения свободы. Женщина устроилась на работу в семью с двумя детьми — мальчиками двух и четырех лет. В январе этого года в соцсетях опубликовали видео, на котором женщина била ребенка. Позже правоохранителями было установлено, что в период с 9 по 21 января 2023 года героиня видео оказывала услуги по временному присмотру за двумя мальчиками двух и четырех лет. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как выбрать хорошую няню для ребенка, чтобы она не стала угрозой для его жизни.

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Как искать?

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Ольга Ерохина работает в агентстве по подбору домашнего персонала. По ее словам, сегодня существует два основных варианта поиска — в интернете самостоятельно путем исключения и через агентства. Сказать, какой путь самый правильный, сложно, признается Ерохина.

— Стоит учесть, что агентство обязательно возьмет за свои услуги комиссию в размере среднемесячного оклада работника. И не в каждой семье готовы на такие траты. Но если есть возможность, конечно, то лучше обратиться за помощью к профессионалам, — пояснила собеседница «ВМ».

Задача агентства будет заключаться в поиске нужной и подходящей по запросу семьи няне — они изучат всех кандидатов и предложат несколько вариантов.

— Преимущество агентов в том, что они могут проверить все документы соискателя и изучат неуловимые нюансы, которые не смогут разглядеть родители. Конечно, даже если агентство подберет, как вам кажется на первый взгляд, самую лучшую няню на свете, вы непременно должны с ней провести личную беседу, чтобы убедиться, насколько выбранный кандидат подходит, — предупредила эксперт.

Рекомендации и отзывы

Очень важно изучить все рекомендации с прошлых мест работы — отзывы и комментарии предыдущих семей:

— Если вы самостоятельно ищете няню, непременно обратите внимание на ее документы. Почитайте рекомендации прошлых мест. Однако имейте в виду, что многие подделывают отзывы, поэтому не всегда стоит доверять тому, что пишут. На сайте няни должен быть обязательно номер телефона реального работодателя, с которым можно пообщаться и узнать, как себя проявила данная персона в других местах.

Важный нюанс — медицинские документы, которые поведают о состоянии здоровья няни, обязательны к просмотру.

— Это от психолога и нарколога. Нужно обязательно убедиться в ментальном здоровье кандидата, чтобы избежать трагедии, которая случилась с ребенком в Москве, когда няня отрубила девочке голову, — напомнила Ерохина.

Речь идет об убийстве четырехлетней девочки, совершенное в феврале 2016 года в столице. Ее душевнобольная няня Гюльчехра Бобокулова отрезала голову ребенку и подожгла квартиру семьи, у которой работала.

Отношение няни к работе

Еще один немаловажный аспект: стоит попросить няню рассказать о ее отношении к работе.

— Вы тем самым сможете понять, насколько она любит свое дело, как она в действительности относится к детям. Пусть она приведет в пример детей, с которыми взаимодействовала, как она смогла им помочь в развитии, каких высот эти детишки добились благодаря ей, — сказала эксперт.