Что предпринять, если у ребенка конфликт со сверстниками

Ролики со сценами насилия, когда одни подростки издеваются над другими, регулярно попадают в Сеть. Для взрослеющих мальчиков и девочек это "доказательство крутизны". Однако эксперты предостерегают: следование принципу "кто сильнее, тот и прав" может сломать жизнь и тому, над кем издеваются, и тому, кто демонстрирует таким образом свое мнимое превосходство. Как распознать и пресечь подобные ситуации, в преддверии Дня защиты детей разбиралась корреспондент "РГ".

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Ситуация

Видео дня

В карельском городе Сегеже школьница жестоко избила сверстницу. Другой подросток все это снимал на видео, нецензурно выражаясь. Он и выложил видеозапись в Сеть.

Избитой девочке понадобилась медицинская помощь. Делом занимается комиссия по делам несовершеннолетних совместно с правоохранительными органами. В зависимости от степени причинения вреда потерпевшей будет принято решение о привлечении к ответственности. Скорее всего, придется ответить и тому, кто снимал, полагает уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

- Сделать съемку и выложить - это тоже деяние, за которое возможно наказание для ребят старше 14 лет, - сказал Геннадий Сараев.

- К сожалению, случаи агрессии подростков характерны не только для нашей страны, - говорит кандидат психологических наук Лидия Теплова. - Подростки всегда были более агрессивны, импульсивны - таков возраст. Их жестокость - это неумение решать конфликты. При этом один из главных результатов обучения, зафиксированный в Федеральном образовательном стандарте, - умение коммуницировать. Развивать его нужно уже с первого класса.

Российская система школьного образования предусматривает целый отряд специальных школьных работников, чья должностная обязанность - воспитание: от привычных завучей по воспитательной работе до новых советников директоров по воспитанию. В штате образовательного учреждения обязан числиться школьный психолог, и при строительстве новых школ для него предусматривают даже отдельный кабинет. Но при этом, по данным социологических опросов, школьники, сталкиваясь с агрессией, довольно редко обращаются за помощью к учителю и почти никогда - к школьному психологу. Доля таких обращений - от 0,3 до одного процента.

Ситуация

В Сеть попала драка между восьмиклассницами в городе Великий Устюг Вологодской области. Избитая девочка - воспитанница Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Причину конфликта назвала детский омбудсмен региона Ольга Смирнова: ставили на место "новенькую". Сами подростки говорят, что не хотели драться, только поговорить. Но, выйдя за территорию школы, одна из учениц не сдержалась. Педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности.

К уполномоченному по правам ребенка Вологодской области за последнее время поступило около полусотни обращений, связанных с конфликтами среди подростков. Сейчас в школах создаются школьные службы медиации, или примирения. Есть она и в Великом Устюге. Особое внимание уделяется профилактике буллинга и кибербуллинга - агрессивному преследованию и издевательству, что случается в школьных коллективах. Однако никакая специальная служба не заменит авторитета учителя, подчеркивают специалисты.

- Школьная травля - проблема куда большая, чем конфликт агрессоров и жертвы, - подчеркивает практикующий психолог Екатерина Степанова. - Чаще всего она процветает в классах, где учитель сам позволяет себе насмехаться над учениками и отпускать в их адрес язвительные замечания. Если педагог видит проблему, но не вмешивается в нее, зачинщики травли чувствуют себя безнаказанными и часто начинают прибегать ко все более изощренным унижениям.

Ситуация

В Архангельске организовали доследственную проверку об издевательствах над учеником одной из школ города. Видео появилось в соцсетях. Мальчика удерживали силой и на лбу написали нецензурное слово. По первичной информации, конфликт возник из-за девочки. Пострадавший - ученик 7-го класса, второй активный участник события - девятиклассник. Никто из них ранее на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоял.

Тем не менее все идет из семьи. Отношение к наказаниям, особенно физическим, за последние два десятилетия в обществе сильно изменилось, но такие случаи есть. И если ребенка дома бьют, он воспринимает подобное поведение как приемлемое и допустимое. Агрессия также может быть попыткой обратить на себя внимание - точно так же, как плохая учеба. А уж если родители внушают ребенку, что он "неполноценный" и "неправильный" - это верный путь на одну из сторон школьной травли

Прямое заступничество родителей - не всегда верный путь. В практике Лидии Тепловой был случай, когда маму пятиклассника, избитого одноклассниками, затравили уже их родители: "Он сам виноват". Но вот поддержка и принятие - обязательны, причем в любом случае.

- Для школьника класс - это огромная часть его мира, и если одноклассники превращаются во врагов, весь мир становится опасным. Порой навсегда, - отмечает Екатерина Степанова. - Но и агрессора школьная травля калечит. Зачинщики часто сами не уверены в себе и пытаются занять и удержать лидерские позиции с помощью насилия. Подавление более слабого кажется решением жизненных проблем, входит в привычку - и во взрослой жизни часто приводит бывшего школьного агрессора в тюрьму.

Компетентно

Айгуль Гранд, семейный психолог:

- Никакими ограничительными мерами и угрозами решить проблему агрессивного поведения нельзя. Для самореализации, формирования навыка построения гармоничных отношений со сверстниками я рекомендую отправлять детей в летние лагеря.

Под контролем педагогов, психологов они участвуют в разнообразных активностях, получают возможность компенсировать недостаток внимания и могут найти друзей.

Что делать, если ребенок рассказал о травле

Не обвинять и не обесценивать! Фразы типа "он же просто заигрывает", "ты сам виноват" и "а ты дай сдачи" оттолкнут ребенка и оставят его в одиночестве со своей бедой.

Поддержать. Самое меньшее - поблагодарить за доверие. Даже просто рассказать взрослому о травле для ребенка очень трудно.