День защиты детей 2023: дата, история, как отмечают праздник в России

В первый день лета – 1 июня – в России каждый год отмечается День защиты детей, который считается одним из самых важных праздников в стране.

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«Рамблер» рассказывает, как появился этот праздник, какие традиции с ним связаны и почему он так важен.

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История праздника

Почти сто лет назад – в 1925 году – в Женеве прошла Международная конференция по защите детей. Участники конференции из разных стран приняли Декларацию о правах ребенка – первый международный документ, целью которого стала защита прав детей. Затем на специальной сессии Совета Международной демократической федерации женщин, которая прошла 17-22 ноября 1949 года, решили проводить Международный день защиты детей ежегодно 1 июня. Уже в 1950 году праздник провели в 51 стране мира, включая СССР. А в 1954 году на Генеральной ассамблее ООН страны-участницы проголосовали за резолюцию о проведении Всемирного дня защиты детей, который отмечается во многих странах мира именно 1 июня, например, в России, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии и других.

День защиты детей в России

В России, а тогда еще в Советском Союзе, День защиты детей стал официальным праздником в 1950 году. Детям праздник нравится потому, что это первый день лета и каникул. А родителям и всем остальным взрослым этот праздник напоминает, как важно уделять внимание детям и защищать их права. Во многих городах России в этот день проводятся праздничные концерты, фестивали, спартакиады, спектакли и другие мероприятия, посвященные защите прав детей. А кроме того, в этот день нередко организовываются массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Например, дети могут поучаствовать в спортивных соревнованиях, занятиях йогой или фитнесом, а также посетить бесплатные медицинские консультации.

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Как отмечали День защиты детей в СССР

В СССР День защиты детей отмечался очень торжественно. В этот день во всех городах и поселках проводились массовые мероприятия, посвященные защите прав детей. Чаще всего это были парады и шествия. Дети выходили на улицы в ярких костюмах и с флагами, пели песни и танцевали, участвовали в конкурсах, играх и спортивных соревнованиях, а еще получали подарки и сладости.

В некоторых городах детей приглашали на специальные концерты и представления, где выступали профессиональные артисты.

Кроме того, в этот день проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Дети учились правильно питаться, заниматься спортом и поддерживать свое здоровье.

В целом, День защиты детей в СССР был одним из самых ярких и любимых праздников для детей. Он напоминал о важности защиты прав и интересов детей, а также помогал детям стать здоровыми и счастливыми людьми.

Как День защиты детей празднуют в других странах

Не во всех странах День защиты детей отмечается именно первого июня, но важно то, что этот праздник есть и имеет свои традиции. Вот несколько примеров.

США

День защиты детей принято отмечать в первое воскресенье июня. В городах проводятся благотворительные акции, фестивали и другие мероприятия, направленные на поддержку и защиту детей.

Китай

Как и в России, День защиты детей выпадает на 1 июня. В этот день все внимание направлено на защиту прав и интересов детей, а также их обучение безопасности и здоровому образу жизни.

Япония

Этот праздник называется День детей, считается национальным и отмечается 5 мая. Взрослые и дети проводят день вместе, посещая различные мероприятия, в том числе выставки, концерты и спортивные соревнования.

Бразилия

День ребенка празднуют 12 октября. Это национальный праздник, связанный днем Божией матери Апаресиды.

Индия

День защиты детей отмечают 14 ноября – в этот день родился первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, который уделял много внимания защите прав и интересов детей.

Что подарить ребенку на День защиты детей

Подарки в этот день нельзя назвать обязательными, как на день рождения и Новый год. Но многие родители в течение всего года что-то покупают детям, поэтому любую вещь можно преподнести как подарок. Но если вы хотите действительно провести этот день особенно, подарок может стать важным элементом.

Идеально, когда первое июня выпадает на выходной, в этот день можно всей семьей отправиться в любое место, где ребенку будет весело и интересно. Время, проведенное вместе с родителями, для ребенка бесценно, пока он не вырос, конечно же. В будние дни можно организовать совместный ужин в ближайшей кофейне или ресторанчике, если некогда готовить, или даже дома, если есть пара часов на приготовление ужина.