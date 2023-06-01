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Куда в Кургане сходить с детьми 1 июня

В Кургане 1 июня, в День защиты детей, пройдут массовые культурные мероприятий. Для горожан и маленьких курганцев подготовили игровые программы, конкурсы, концерты и мастер-классы.

Куда в Кургане сходить с детьми 1 июня
© РИА "ФедералПресс"

Основные развлекательные площадки будут организованы в Центральном парке культуры и отдыха и в Детском парке. Куда сходить с ребенком в праздник читайте на «ФедералПресс».

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Программа в ЦПКиО

Главной праздничной площадкой в День защиты детей станет ЦПКиО. Торжественное открытие концертной программы состоится в 14:30.

На сцене парка выступят для детей и гостей города курганские коллективы: в 15:00 состоится концерт ансамбля танца «Светлячок»; в 16:00 пройдет концерт творческого центра «Гамма»; в 17:00 часов – выступление хореографической студии «Варнел»; в 18:00 состоится концертно-игровая программа «Путешествие в страну Мульти-Пульти»; в 19:00 пройдет концерт коллективов центра современного танца «Парадокс».

Также в Центральном парке культуры и отдыха, у аллеи, с 10:00 до 15:00 будет работать интерактивная площадка «Посчитай, получи приз» детского центра развития AMAKids.

На площадке за сценой с 16:00 до 17:00 пройдет акция «Нескучный сад», в рамках которой будут дарить книжки детского советского поэта Леонида Куликова.

А для любителей спорта и болельщиков на корте ЦПКиО весь день будет проходить чемпионат по футболу.

Праздничные мероприятия в Детском парке

Вторая праздничная площадка в городе 1 июня будет развернута неподалеку от ЦПКиО – в Детском парке. Праздничную программу в 9:00 откроет традиционный конкурс семейного творчества «Парад детства». Это парад креативно украшенных детских колясок и велосипедов. В этом году тема конкурса – «Страна цветов и карамелек». Конкурс завершится в обед.

Концертная программа на парковой сцене: в 12:00 начнется театрализованная игровая программа «Наступило лето»; в 13:00 стартует концертная программа «Летняя пора», на которой выступят артисты студии эстрадной песни «София Лав» и народного коллектива «Созвездие»; в 14:00 детский центр развития «Лицей для малышей «Вишенка» проведет для ребят игровую развлекательную программу «Украденное лето»; в 15:00 стартует концертная программа Дома творчества детей и молодежи «Гармония» под названием «Должны смеяться дети»; в 16:00 часов детский подростковый центр «Луч-П» проведет концертную программу «Угощайтесь детством».

На площадке у фонтана с 12:00 до 15:00 часов региональное отделение Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» организует мастер-классы. Дети смогут посетить сеанс арт-терапии с психологом, научиться основам хохломской росписи и многое другое.

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