Названы способы защитить ребенка от жары

В период жаркой погоды защитить ребенка от опасных последствий можно с помощью воды — родителям рекомендовали предлагать детям пить больше жидкости и отказаться от сладостей. Такие способы назвали эксперты в материале для India Today.

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Среди способов защитить ребенка также назвали легкую одежду из дышащих тканей, например, из хлопка. Родителям рекомендовали выбирать вещи светлых тонов, так как они будут отражать солнечный свет. Также стоит ограничить время нахождения с ребенком на улице и не гулять в период с 10 до 16 часов.