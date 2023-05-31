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Названы способы защитить ребенка от жары

В период жаркой погоды защитить ребенка от опасных последствий можно с помощью воды — родителям рекомендовали предлагать детям пить больше жидкости и отказаться от сладостей. Такие способы назвали эксперты в материале для India Today.

Названы способы защитить ребенка от жары
© Lenta.ru

Среди способов защитить ребенка также назвали легкую одежду из дышащих тканей, например, из хлопка. Родителям рекомендовали выбирать вещи светлых тонов, так как они будут отражать солнечный свет. Также стоит ограничить время нахождения с ребенком на улице и не гулять в период с 10 до 16 часов.

Что касается температуры дома, то там рекомендовали установить кондиционер или пользоваться вентилятором. Родителям посоветовали устраивать с детьми игры с водой или проводить время в бассейнах. Также необходимо следить за состоянием ребенка — в случае чрезмерной жажды, головокружения, усталости, учащенного сердцебиения и покраснений кожи нужно обратиться к врачу.

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