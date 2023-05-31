Россиян предупредили об опасных для детей дачных цветах

Ландыши и крокусы могут быть опасны для детей до восьми лет, предупредила агроном Елена Горбунова. Эти и другие представляющие потенциальную угрозу дачные растения она перечислила в беседе с «Аргументами и фактами».

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По ее словам, не менее ядовитой, чем ландыш, является наперстянка: ее листья, стебли, корни и цветы содержат дигитоксин.

«Съеденный или даже просто пожеванный цветок наперстянки способен вызвать сердечный приступ с летальным исходом», — уточнила она.

Кроме того, продолжила агроном, для детей на даче могут быть опасны уже отцветшие крокусы, у которых ядовиты стебли и листья, и еще не начавшие цвести безвременники.

«У клещевины ядовиты семена. В них содержится белок рицин, и для тяжелейшего отравления достаточно двух-трех семян», — добавила Горбунова.