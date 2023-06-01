Роспотребнадзор разрешил родительские дни в лагерях

Санитарные правила, которые будут действовать для детских оздоровительных лагерей в этом году, не содержат запрет массовых мероприятий, в том числе посещения детей родителями на открытом воздухе.

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Об этом говорится в ответе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на запрос заместителя председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко. Но некоторые ограничения в летнюю кампанию — 2023 все же сохранятся.

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В середине мая депутат обратилась в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть вопрос о возврате родительских дней в детских лагерях. Поводом стали жалобы мам и пап, что их и в этом году не собираются пускать к отдыхающим детям. О планах не проводить родительские дни сообщили, например, подмосковные лагеря «Дружба» и «Следопыт», а также знаменитый «Орленок» в Краснодарском крае. На сайте последнего это как раз и объяснили требованиями Роспотребнадзора. Но запрет был актуален, когда бушевал COVID-19, а сейчас ВОЗ официально объявила об окончании пандемии и от него можно отказаться, считает Костенко. Ведь ребятам, особенно младшим, важно побыть с родителями, а взрослым — своими глазами увидеть, в каких условиях живут их чада.

30 мая депутату пришел ответ, подписанный руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. В ведомстве напомнили, что в прошлом году обновили «ковидные» СанПиНы, сняв некоторые ограничения. Например, разрешили заполнять лагеря на сто процентов и приглашать туда детей из других регионов.

Но некоторые требования сохранятся и в оздоровительную кампанию 2023 года. Это, как следует из ответа, фильтры при приеме детей в лагерь, ежедневные осмотры детей и персонала, применение дезинфицирующих средств при уборке, запрет массовых мероприятий в помещениях. Но «требования санитарных правил не содержат запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе посещение детей родителями на открытом воздухе в организациях отдыха и оздоровления для детей», — говорится в письме.

Объяснить всем и каждому

Это обнадеживает, но еще нужно, чтобы Роспотребнадзор проинформировал об этом региональные власти, а те — детские лагеря, сказала «Парламентской газете» Наталья Костенко. С такой же просьбой — не только отменить запрет родительских дней, но и довести информацию до руководства лагерей — обратился в службу председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Опасность распространения болезни почти миновала, страна вернулась к нормальной жизни, но к нам поступают сообщения, что многие запреты, в том числе по посещению детей в лагерях, продолжают действовать», — отметил депутат.

Разошлет ли ведомство информационные письма, еще неизвестно.

«Со своей стороны мы будем держать вопрос на контроле, мониторить обращения родителей», — пообещала Наталья Костенко.