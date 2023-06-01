Подростки рассказали об идеальных каникулах

Свободное время, которое появляется у подростков с началом каникул, открывает широкие просторы выбора времяпрепровождения. Одни решают провести лето в компьютерных играх, другие в походных лагерях.

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Перед старшеклассниками вообще встает тяжелый выбор: отдохнуть как в последний раз или готовиться к экзаменам и идти работать. Родителям остается только догадываться о том, как ребенок мечтает провести это время.

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Мы решили приоткрыть завесу тайны и узнать у самих школьников чего они ждут от летнего отдыха. Но прежде хотелось, конечно, выяснить, ожидания взрослых. Люди преклонного возраста зачастую считают, что это безграничный доступ к интернету. Как шаблонно и предсказуемо!

Какое, по-вашему мнению, идеальное лето для школьника?

Думаю, любой подросток был бы счастлив провести все каникулы в интернете. Ну или за игровой приставкой.

Борис Николаевич, 64 года

Наверное, без родителей, в компании гаджетов и друзей.

Елена Алексеевна, 56 лет

В деревне, там свежий воздух, природа, натуральные продукты и посиделки с друзьями.

Павел Иванович, 53 года

Поехать на море или в лагерь, провести время с друзьями, сходить в аквапарк, на дискотеку.

Елена, 24 года

Мой ребенок все лето тренируется! Ну и в перерывах читает список литературы. А идеальное лето, естественно, поехать на море, месяца на два.

Анна, 37 лет

Но вот незадача, часто подростки бывают не согласны с планами родителей.

Letidor.ru

Вы сами планируете лето, ищете лагеря, решаете, как будете его проводить?

В основном да, я сама планирую лето и предлагаю свои идеи маме. Но иногда выходит так, что я узнаю о каких-то предстоящих поездках от своих знакомых, хочу поехать и рассказываю об этом маме, потом мы вместе принимаем решение, еду я или нет.

Ксения, 16 лет

Я сама занимаюсь планированием лета. Конечно, мне помогают родители советами по выбору мест, но окончательное решение всегда за мной. Они дают мне свободу, верят, что я найду хорошие места и лагеря.

Василиса, 18 лет

Да, до абсурда пишу планировку, а некоторые дни оставляю на отдых. Очень хочется летом наладить режим, снова заниматься спортом регулярно, проводить время за интересной мне учебой, наконец не зависеть от какого-то установленного расписания (школа, факультативы, подготовка к экзаменам), а полностью подстраивать жизнь под свои желания, интересы.

Виктория, 15 лет

Да, я всегда планирую свое летнее время сама.

Алиса, 16 лет

Здесь можно заметить, что многие подростки берут на себя ответственность за планы на лето, но все-таки прибегают к советам родителей.

А сами родители, когда строят планы, спрашивают у детей совета или ставят их перед фактом?

Мои дети не любят общество других детей, тем более опыт со сломанной спиной сына доказывает, что другие дети – это зло. А дочь вообще однажды проспала два месяца из трех летом. Поэтому все каникулы они проводят вместе с нами. Мы стараемся много путешествовать по России и за рубежом, поэтому каждое лето для моих детей это приятные яркие впечатления. И да, все активности мы планируем сами, без согласования с детьми. Их ставим перед фактом.

Юлия, 35 лет

Что остается из дел – кружки, тренировки, студии?

Мой режим дня не особо меняется летом, потому что я на домашнем обучении и вольна вставать и ложиться спать когда мне удобно. На лето я оставляю спортивные тренировки и уроки искусства, а вот со всеми профильными репетиторами мы берем каникулы до середины августа. Заниматься летом математикой желания нет никакого.

Василиса, 18 лет

Остаются занятия, так как я перехожу в одиннадцатый класс и мне нужно догонять некоторые темы. На тренировки хожу пару раз в неделю, потому что круглый год поддерживаю свое физическое здоровье. Но все равно летом становится больше времени на себя.

Евгений, 17 лет

Рутина, наконец, приобретает адекватный вид! Больше не нужно вставать в шесть утра! Но отбой все так же в одиннадцать. Официально. А до скольки дочь продолжает сидеть в телефоне: до трех утра или до четырех – знает только ее брат, который и рассказывает мне все эти подробности.

Елена, 37 лет

Вставать чуть позже, чем в школу, но не спать до обеда. Шесть — рановато, а подъем в районе 8-9 часов — просто рай. Особых дел нет, но в планах заниматься учебой, проходить всякие углубленные вопросы, на которые нет времени в учебные дни.

Вера, 16 лет

После тяжелого учебного года хочется освободить себя от сложных задач. Стараюсь заниматься чем-то для души, на что обычно времени не хватает.

Алиса, 16 лет

Список литературы – да или нет? Что вы с ним делаете?

Я читаю его, конечно, потому что сдаю ОГЭ по литературе. Но даже если бы не сдавала, какие-то отдельные произведения почитала бы, интересно ведь.

Алина, 14 лет

Мы над ним рыдаем в основном. Я сама составляю списки и предлагаю книги детям, а они решают, читать их или нет. Иногда туда попадают книги из школьного списка.

Юлия, 35 лет

Список литературы? Кто это? Не знаю таких. Читать — супер, но всякие списки… Нет.

Вера, 16 лет

Я читаю все время и не только школьную литературу. И выбор книги зависит от настроения, так что как такового списка у меня нет. Хотя, я стараюсь записывать книги, которые хочу прочитать в ближайшее время и иногда ищу, что почитать там. Школьные списки на лето меня пугают, потому что там много литературы, которая мне не интересна, но прочитать ее нужно. Если было бы больше выбора, думаю было бы полезнее.

Василиса, 18 лет

Литература — отдельная большая часть моей жизни, но я всегда придирчиво отношусь к официальным школьным спискам литературы. Я за эксперименты и выбор крутой современной литературы.

Алиса, 16 лет

Мне надоела классическая литература. А в школьных списках преимущественно она. Я люблю читать фанфики.

Евгений, 17 лет

Letidor.ru

Каникулы – это скучно или ура, наконец-то?

Все зависит полностью от самого человека. Можно их и скучно провести и весело, насыщенно. Но наличие свободного времени – это всегда приятно.

Вика, 15 лет

Я всегда знаю чем себя занять, но иногда, в школьное время, мне не хватает времени на любимые занятия. Я жду каникул, чтобы свободно заниматься чем хочу я, а не что необходимо. Учеба мне нравится, но нагрузка слишком большая, она не оставляет времени на развитие сторонних способностей и навыков. Каникулы — практически единственное время, когда можно этим заняться.

Василиса, 18 лет

Каникулы — это никакого лишнего контакта с людьми! Свобода занятий и никакой экономической географии! Ура! Никакого права!

Вера, 16 лет

Каникулы — это не скучно, если придумывать себе приключения.Алиса, 16 лет

Если в горах, то не скучно. Обожаю горы.

Евгений, 17 лет

Какие были крутые каникулы у вас?

Лично у меня в детстве на шахте все каникулы были крутыми. Я никуда не уезжала, но мы тусили с друзьями как не в себя. А у дочери лучшие каникулы были те, когда ее любимые стримеры давали регулярный качественный контент.

Мария, 34 года

Для меня каждые каникулы особенные! В прошлом году летом, после окончания учебы, я поехала на практику на телевидение, чтобы узнать как создаются программы изнутри. Это был хороший опыт, потому что в будущем я хочу связать с этим свою жизнь.Я успела сходить на разные художественные выставки, прочитать книги, которые давно откладывала, встретиться с друзьями из других городов и в целом хорошо провести время. Было много впечатлений, поэтому эти каникулы для меня самые крутые.

Василиса, 18 лет

Каждые каникулы чем-то хороши. Мне нравится насыщенные, с постоянными лекциями, подкастами, поездками в другие города, ранними подъемами и новыми хобби.

Вера, 16 лет

Каждое лето — маленькая история. Больше всего запоминаются каникулы в Европе.

Алиса, 16 лет

В лето перед одиннадцатым классом учиться и работать или последний раз по-настоящему отдохнуть?

Здесь мнения разделились:

Учиться, ОГЭ само себя не решит.

Вика, 15 лет

Много-много отдыхать, чтобы потом были силы учиться.

Василиса, 18 лет

Хочу как в детстве лазить по деревьям и кататься на лошади по берлинскому полю.

Алиса, 16 лет

Каким человеком вы хотите прийти в школу первого сентября?

Я хочу прийти уверенной в своих силах, готовой спокойно сдать все экзамены. Отдохнувшей, настроенной на грядущий учебный год.

Ксения, 16 лет

Новым. Чтобы все упали от того как я изменился – и внешне, и внутренне.

Евгений, 17 лет

Разбирающимся в органической химии.

Виктория, 15 лет

Отдохнувшей

Алиса, 16 лет

Так какие же они, идеальные каникулы?

На море, с коктейлем в руке.

Александра, 16 лет

Идеальные каникулы — те, которые прошли в Артеке.

Глеб, 16 лет

В деревне есть вечером вареную картошку. Много гулять с друзьями там, строить землянки, провожать закаты и встречать рассветы.

Матвей, 15 лет

Когда ты не работаешь, а только отдыхаешь. Хочу посетить какой-нибудь рок-фестиваль.