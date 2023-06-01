Стоит ли заставлять детей работать на даче
Жизнь всей семьи, в том числе и в летний период на даче, подчиняется установленным правилам. Если родители считают нужным, чтобы ребенок занимался работой на грядках, то должны поставить для него четкие условия. О том, как приобщить ребенка к труду, рассказала «ФедералПресс» детский психолог Полина Малахова.
«Если родители считают важным научить ребенка работе в огороде, значит, должны ему об этом сказать: «Ребенок, мы считаем важным, чтобы ты умел огородничать. Поэтому до 18 лет будешь работать на семейной фазенде по два часа в день. После 18 делай что хочешь», – предложила один из вариантов договора специалист.
Еще один вариант приобщения к труду – собственный пример, отметила Полина Малахова. Когда родители работают сами, но детей не заставляют трудится на грядках.
«Бывает, что дети проявляют интерес и хотят участвовать, а бывает, что им интересны другие занятия. Это нормально», – подчеркивает психолог.