Стоит ли заставлять детей работать на даче

«Если родители считают важным научить ребенка работе в огороде, значит, должны ему об этом сказать: «Ребенок, мы считаем важным, чтобы ты умел огородничать. Поэтому до 18 лет будешь работать на семейной фазенде по два часа в день. После 18 делай что хочешь», – предложила один из вариантов договора специалист.