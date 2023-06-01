Куда пойти с ребенком в День защиты детей в Екатеринбурге

В первый день лета в России отмечают День защиты детей.

© РИА "ФедералПресс"

Редакция «ФедералПресс» публикует небольшую афишу мероприятий, которые екатеринбуржцам можно посетить вместе с детьми.

Видео дня

Спектакли и концерты

В екатеринбургском Театре кукол (ул. Мамина-Сибиряка, д. 143) утром покажут спектакль «В стране невыученных уроков». Начало в 11:00. Вечером, в 19:00, на концертной площадке «Фабрика» (пер. Центральный Рынок, 6) прозвучит музыка из известных мультфильмов. В репертуаре главные музыкальные темы из «Красавицы и чудовища», «Аладдина», «Короля льва» и других проектов Disney.

Вторая часть фортепианного вечера будет посвящена музыке из популярных российских мультфильмов.

В Доме музыки (Свердлова, 30) прозвучат композиции из фильмов серии про Гарри Поттера. Исполнит треки лауреат международных и всероссийских конкурсов Иван Доброродный. В ЦПКиО Маяковского (ул. Мичурина, 230) на главной сцене выступит участник шоу-проекта «Голос. Дети» Шандор Силантьев. Он исполнит каверы на всем знакомые песни. Начало концерта в 15:00.

Мастер-классы

В ЦПКиО с 12:00 часов будут работать мастер-классы. Детей и их родителей научат готовить сладкие леденцы на палочке, мастерить брелоки и украшения из переработанного пластика, а еще расписывать деревянные броши. Мастерские будут находиться слева от главной сцены.

Тем, кто грезит о сцене, стоит посетить Театр кукол. Там пройдет мастер-класс «Шаг на сцену». Артисты театра расскажут о секретах сценического мастерства и дадут советы о том, как владеть куклой, правильно говорить на сцене, и научат импровизировать. Дворец молодежи (пр. Ленина, д. 1) тоже подготовил праздничную программу, но перенес мероприятия на 3 июня – выходной день.

Помимо концертов, детей ждет запись в кружки и секции, мастер-классы по фотографии, моделированию, журналистике и программированию. Начало в 12:30.

В БЦ «Панорама» (ул. Куйбышева 44Д) известные политики прочитают книги детям. Начало в 9:00.

У ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) дети смогут почувствовать себя спасателями и пожарными. Детям позволят надеть боевую одежду пожарного, познакомиться с принципом работы современных огнетушителей и других средств противопожарной защиты. А также покажут современную пожарную технику. Начало в 10:00.

Развлечения

В «Парке сказов» в Арамиле для детей устроят пенную вечеринку. Также ребят ждет зарядка со сказочными героями, игры с Кикиморой, запуск воздушного змея, шоу фокусов и квесты со сказочными персонажами.