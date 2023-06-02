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Школьники поедут по стране за полцены

РЖД запустило скидки для школьников при покупке билетов на поезда, сообщает ИА DEITA.RU.

Школьники поедут по стране за полцены
© Deita.ru

С 1 июня по 31 августа для школьников России от 10 до 17 лет действуют специальные тарифы на поездки. РЖД напоминает, что скидка составляет 50 процентов. Речь идёт о плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования.

Кроме того, есть места и в поездах типа «Ласточка» и двухэтажных вагонах купе. Отмечается, что оплата за постельное белье и прочие услуги будет производиться по стандартным тарифам, на них скидки не распространяются.

Компания намерена за лето перевезти 620 тысяч детей в составе организованных групп. Такие группы буду заселять в вагоны самых последних новых модификаций. Они оборудованы биотуалетными комплексами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения и системами кондиционирования воздуха.

Отмечается, что в 2022 году по скидке перевезли порядка 3 млн пассажиров, что на 25,5% больше уровня 2021 года. Кроме того, в компании уточнили, что туристические поезда формируются по заказу - плацкартные вагоны открытого типа с кондиционерами и биотуалетами, купейные вагоны с классическими отдельными 4-местными купе, вагоны СВ из комфортабельных 2-местных купе с горизонтальным расположением полок и вагоны Люкс», сравнимые с апартаментами отелей высшей категории.

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