Школьники поедут по стране за полцены

РЖД запустило скидки для школьников при покупке билетов на поезда, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

С 1 июня по 31 августа для школьников России от 10 до 17 лет действуют специальные тарифы на поездки. РЖД напоминает, что скидка составляет 50 процентов. Речь идёт о плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования.

Кроме того, есть места и в поездах типа «Ласточка» и двухэтажных вагонах купе. Отмечается, что оплата за постельное белье и прочие услуги будет производиться по стандартным тарифам, на них скидки не распространяются.

Компания намерена за лето перевезти 620 тысяч детей в составе организованных групп. Такие группы буду заселять в вагоны самых последних новых модификаций. Они оборудованы биотуалетными комплексами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения и системами кондиционирования воздуха.