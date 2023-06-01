Врач перечислила правила здорового детского питания летом

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала, как кормить детей летом правильно.

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Эксперт посоветовала включить в рацион больше белковых продуктов, так как летом дети растут активнее. Стоит снизить количество быстрых углеводов. Они содержатся в печеньях, пряниках, конфетах и других кондитерских изделиях, поэтому их дети должны получать в минимальном количестве.

Обязательно в рационе должны присутствовать сезонные овощи и фрукты. Это лучший источник витаминов, минералов и микроэлементов.

Необходимо помнить о питьевом режиме. Для ребенка в возрасте от двух до семи лет количество выпиваемой жидкости должно составлять не менее одного литра, а с семи до двенадцати лет — не менее полутора литров. Пить нужно простую воду, а от сладкой газировки лучше отказаться, так как она приводит к проблемам с ЖКТ и зубами, передает Life.ru.