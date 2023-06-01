Как распознать головную боль у ребенка и когда бить тревогу

Врачи нередко затрудняются поставить диагноз даже взрослым, которые уже знают, на что обращать внимание, когда стоит беспокоиться и как в норме ведёт себя их организм. Что уж говорить про детей, любая проблема со здоровьем у которых — часто повод для паники у их родителей.

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Особенно коварна в этом плане неврология — различные нарушения в этой области могут оказать влияние на развитие ребёнка, помешать ему учиться и в целом сделать детство куда менее безоблачным.

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Как распознать головную боль у своего ребёнка, в каких случаях стоит беспокоиться и когда пора бежать к врачу — «Секрету» рассказала детский невролог Варвара Халецкая.

Какие самые распространённые причины головной боли у детей?

Причины головных болей у взрослых и детей часто схожи. Например, так называемые первичные головные боли (мигрени, головные боли напряжения) есть как у взрослых, так и у детей. Но у детей есть свои возрастные периоды, на которые приходится пик этих болей.

Кроме того, есть различия в клинических проявлениях, течении и ответе на различные лечебные воздействия. Например, приступ детской мигрени в ряде случаев снимается сном, чего практически не наблюдается у взрослых.

У вторичных головных болей (боли, связанные с воспалительными процессами в черепе, объёмными образованиями и др.) больше различий в причинах. Так, у детей намного реже бывают боли на фоне повышения артериального давления или нарушения мозгового кровообращения. Но намного чаще встречаются синуситы, одним из главных симптомов которых будет головная боль.

Есть ли связь между детскими проблемами с позвоночником и головными болями?

В международной практике есть такое понятие как «цервикогенная головная боль», пояснила Варвара Халецкая. Связана она в основном с проблемой на уровне шейных позвонков. Некоторые врачи уверены, что причиной головных болей могут быть проблемы в грудном, поясничном отделах позвоночника и даже в стопах. Но это не столь распространённые случаи, и такие предположения требуют доказательств. Обычно врачи всё-таки предполагают чисто неврологические причины болей. Выявить их поможет опрос и дневник головной боли — родители могут помочь ребёнку вести его.

Профилактика детских головных болей: возможна ли она?

Некоторые виды головных болей можно избежать благодаря правильному режиму дня, приёму медикаментов, здоровому образу жизни и др. Возможность профилактики, естественно, зависит от причины головной боли. Например, при головных болях напряжения очень важен режим дня.

Какими взрослыми препаратами нельзя лечить детей?

С медико-юридических позиций «взрослыми» препаратами детей вообще нельзя лечить. Если в инструкции к медикаменту в разделе противопоказаний указаны возрастные ограничения, то врач не может назначить это лекарство ребёнку, не достигшему указанного возраста. Исключением будут ситуации, когда исчерпаны возможности «детских» лекарств, а ситуация требует помощи для сохранения здоровья ребёнка. Решение о назначении такого препарата принимает врачебная комиссия, которая оценивает пользу и риски такого лечения. Родители при этом должны подписать информированное согласие. А вот заниматься самолечением и давать детям от головной боли свои таблетки, не прочитав инструкцию, — очень плохая идея.

Красные флаги при головных болях у ребёнка: когда беспокоиться?

К амбулаторному детскому неврологу чаще всего обращаются пациенты с головными болями, задержками речевого развития, травмами головы, различными психоневрологическими состояниями. Иногда детские головные боли могут сигнализировать о скрытых опасных заболеваниях. Поэтому игнорировать даже такой, казалось бы, безобидный симптом не стоит. Если они повторяются с регулярностью — это повод обратиться к врачу.

По словам Варвары Халецкой, самые «опасные» состояния, которые могут сопровождаться головной болью — это инфекции, тромбоз, кровотечение и объёмные образования. Прежде чем отправить маленького пациента на диагностику или назначить лечение, невролог обязательно оценивает риски (т. н. «красные флаги»).

Если есть основания, чтобы предположить какое-то из этих состояний, врач выбирает соответствующую тактику ведения больного.

Но иногда встречаются и неочевидные симптомы, которые могут быть видны только специалисту. В первую очередь это касается нарушений развития, когда прогресс в развитии речи или психики есть, но он медленный или, наоборот, начинается регресс. В этом случае лучше сразу обратиться к врачу, а не лечиться бабушкиными методами и не слушать советов доброхотов.