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Россияне назвали свои любимые детские книги

Колобок, Незнайка и Гарри Поттер. Яндекс Маркет провел исследование и выяснил, какие книги россияне читали в детстве и что выбирают для своих детей, передает телеканал «МИР 24».

Россияне назвали свои любимые детские книги
© Unsplash

На первом месте оказались русские народные сказки про теремок и репку, на втором – «Волшебник изумрудного города», на третьем – истории про Незнайку. Своим детям взрослые предпочитают читать те же сказки, что любили сами.

Среди иностранной литературы самые популярные книги – «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Алиса в стране чудес» и «Винни-Пух». Но такой выбор сделали взрослые.

Дети назвали другие произведения – «Белоснежка», «Золушка» и «Маленький принц».

Что же касается жанров в художественной литературе, то взрослые больше всего любят детективы, фантастику и романы. Здесь самые популярные книги – «Мастер и Маргарита», «Унесенные ветром» и «Гарри Поттер».

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