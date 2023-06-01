Раскрыт секрет успешного летнего отдыха детей

«Важно, чтобы режим дня соответствовал возрасту и физическим возможностям. Родители могут объявить ребенку, что его судьба на лето – делать домашние задания каждый день по 30 минут и обитать у бабушки. Или могут отправить его в лагерь, в который он весь год просился», – говорит психолог Малахова.