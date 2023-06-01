Раскрыт секрет успешного летнего отдыха детей
Летом ребенку важно соблюдать режим дня, рассказала психолог Полина Малахова «ФедералПресс». По ее словам, в этом кроется залог успешного отдыха, независимо от того, где ребенок проведет каникулы.
«Важно, чтобы режим дня соответствовал возрасту и физическим возможностям. Родители могут объявить ребенку, что его судьба на лето – делать домашние задания каждый день по 30 минут и обитать у бабушки. Или могут отправить его в лагерь, в который он весь год просился», – говорит психолог Малахова.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что детский загородный лагерь – отличный вариант на случай, когда чадо необходимо занять на продолжительное время. Там ребенок оздоровится, найдет новых друзей и интересно проведет время.