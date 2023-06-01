Как ребенку подружиться с собакой

Взрослые должны обеспечивать безопасность проживания или времяпрепровождения собаки и ребенка.

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Как избежать несчастных случаев в отношениях детей и домашнего любимца, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Язык тела собаки

Важно понимать эти сигналы и уметь вовремя их распознавать. По словам Голубева, виляющий хвост питомца не всегда может свительствовать о радости. Это может быть возбуждение, которое вызывает либо страх, либо агрессия. Все обозначения и сигналы следует изучить с ребенком.

«Что точно должны понимать дети, так это то, что, если собака морщит нос, показывает зубы или рычит – это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, это прямая угроза и сигнал, что питомец не хочет терпеть ваше общество», – отметил кинолог.

В таком случае следует сразу же прекратить любой контакт с собакой и оставить ее в покое. Нельзя трогать чужих собак В первую очередь стоит поинтересоваться у владельца, можно ли общаться с питомцем, расположен ли он к новым знакомствам.

Особенности общения с бездомными собаками

Лучше всего избегать встреч с бездомными псами, не стоит с ними контактировать. Во время агрессии питомцев, ребенку важно сохранять спокойствие, не нападать первым и не показывать свой страх. Лучше спокойно встать, например спиной к дереву и стоять, пока собака не потеряет к человеку интерес. Как только питомец успокоился, следует медленно начинать уходить, не поворачиваясь к собаке спиной. Следует плавно перемещаться, пока ребенок не выйдет из поля зрения собаки.