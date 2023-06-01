Сколько времени можно использовать телефон детям от пяти лет

"Раннее детство – время, когда родители оказывают наибольшее влияние на привычки детей, и это критический период для формирования здоровых привычек. Поэтому крайне важно сократить экранное время в раннем детстве. Рекомендуется детям младше 2 лет вообще не проводить время за экраном, детям в возрасте от двух до пяти лет – менее одного часа в день, и детям в возрасте от пяти лет и старше - менее двух часов в день", – заключили авторы.