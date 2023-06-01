$80.99+0.3186.50-0.01

Сколько времени можно использовать телефон детям от пяти лет

Исследователи Кентерберийского университета в Новой Зеландии совместно с коллегами из Калифорнийского университета установили безопасный период времени, который ребенок раннего возраста может проводить в телефоне.

Сколько времени можно использовать телефон детям от пяти лет
© Газета.Ru

Ученые опубликовали свою работу на сайте Кентерберийского университета.

Используя данные о более чем 6000 детях, собранные в ходе крупнейшего в Новой Зеландии лонгитюдного исследования Aotearoa "Взросление в Новой Зеландии", исследователи оценили воздействие экрана на детей в возрасте девяти месяцев, двух, четырех, пяти и восьми лет.

Ученые измерили количество времени, которое дети проводили перед экранами на разных этапах детства. Они также измерили степень развития детей.

"Дети, которые проводили больше времени у экранов в раннем детстве — от девяти месяцев до пяти лет, — набрали более низкие баллы по языковым и образовательным способностям. Их родители чаще сообщали о проблемах со сверстниками в возрасте пяти и восьми лет", – отметили авторы.

По их словам, дети, которые проводили много времени перед экраном, с меньшей вероятностью будут участвовать в социально насыщенных видах детской деятельности (играх, походах в музеи и т.д.).

"Раннее детство – время, когда родители оказывают наибольшее влияние на привычки детей, и это критический период для формирования здоровых привычек. Поэтому крайне важно сократить экранное время в раннем детстве. Рекомендуется детям младше 2 лет вообще не проводить время за экраном, детям в возрасте от двух до пяти лет – менее одного часа в день, и детям в возрасте от пяти лет и старше - менее двух часов в день", – заключили авторы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий