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Почему нельзя применять телесные наказания к детям

Телесные наказания детей всегда приводят только к негативным последствиям. URA.RU рассказывает о том, почему нельзя поднимать руку на ребенка и как лучше действовать в конфликтных ситуациях.

Почему нельзя применять телесные наказания к детям
© Ura.Ru

По данным Всемирной организации здравоохранения, наказания приводят к негативным психологическим и физическим реакциям, таким как:

  • нанесение вреда здоровью, в некоторых случаях приводящее к инвалидности или смерти;
  • нарушения в психике, которые приводят к различным расстройствам;
  • задержка в развитии;
  • снижение успеваемости и обучаемости ребенка;
  • повышение уровня агрессии;
  • противоправное и безнравственное поведение в будущем;
  • ущерб для организма, который приводит к болезням впоследствии;
  • негативные отношения в семье.

Как правильно действовать в конфликтной ситуации с ребенком

Государственный портал «Растим детей» объясняет, что отказ родителя от эмпатии по отношению к своим детям приводит к тому, что во взрослой жизни они не будут расположены к таким чувствам как раскаяние, сострадание и сожаление. Чтобы избежать таких последствий в статье приводят несколько советов:

  • родителю необходимо показывать реальные последствия поступков ребенка, ведь если воспитывать его путем наград и наказаний, мы вводим его в заблуждение относительно устройства мира;
  • ребенок должен понимать, что если он не позаботится о себе сам, никто не сделает этого за него;
  • не нужно читать нравоучения, наказывать, угрожать;
  • лучше помочь ребенку решить общую проблему вместе.
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