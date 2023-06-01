Почему нельзя применять телесные наказания к детям

Телесные наказания детей всегда приводят только к негативным последствиям. URA.RU рассказывает о том, почему нельзя поднимать руку на ребенка и как лучше действовать в конфликтных ситуациях.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, наказания приводят к негативным психологическим и физическим реакциям, таким как:

нанесение вреда здоровью, в некоторых случаях приводящее к инвалидности или смерти;

нарушения в психике, которые приводят к различным расстройствам;

задержка в развитии;

снижение успеваемости и обучаемости ребенка;

повышение уровня агрессии;

противоправное и безнравственное поведение в будущем;

ущерб для организма, который приводит к болезням впоследствии;

негативные отношения в семье.

Как правильно действовать в конфликтной ситуации с ребенком

Государственный портал «Растим детей» объясняет, что отказ родителя от эмпатии по отношению к своим детям приводит к тому, что во взрослой жизни они не будут расположены к таким чувствам как раскаяние, сострадание и сожаление. Чтобы избежать таких последствий в статье приводят несколько советов: