Почему нельзя применять телесные наказания к детям
Телесные наказания детей всегда приводят только к негативным последствиям. URA.RU рассказывает о том, почему нельзя поднимать руку на ребенка и как лучше действовать в конфликтных ситуациях.
По данным Всемирной организации здравоохранения, наказания приводят к негативным психологическим и физическим реакциям, таким как:
- нанесение вреда здоровью, в некоторых случаях приводящее к инвалидности или смерти;
- нарушения в психике, которые приводят к различным расстройствам;
- задержка в развитии;
- снижение успеваемости и обучаемости ребенка;
- повышение уровня агрессии;
- противоправное и безнравственное поведение в будущем;
- ущерб для организма, который приводит к болезням впоследствии;
- негативные отношения в семье.
Как правильно действовать в конфликтной ситуации с ребенком
Государственный портал «Растим детей» объясняет, что отказ родителя от эмпатии по отношению к своим детям приводит к тому, что во взрослой жизни они не будут расположены к таким чувствам как раскаяние, сострадание и сожаление. Чтобы избежать таких последствий в статье приводят несколько советов:
- родителю необходимо показывать реальные последствия поступков ребенка, ведь если воспитывать его путем наград и наказаний, мы вводим его в заблуждение относительно устройства мира;
- ребенок должен понимать, что если он не позаботится о себе сам, никто не сделает этого за него;
- не нужно читать нравоучения, наказывать, угрожать;
- лучше помочь ребенку решить общую проблему вместе.