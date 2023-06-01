$80.99+0.3186.50-0.01

Терапевт Чиркова назвала главные угрозы для детей в летний сезон

Терапевт Ольга Чиркова призвала родителей следить за тем, чтобы их дети регулярно мыли руки и пили чистую воду. Поскольку в летний сезон есть риск развития кишечных инфекций. Подробностями медик поделилась в беседе с News.ru.

Терапевт назвала главные угрозы для детей в летний сезон
© Unsplash.com

По словам эксперта, при высоких температурах в питательной среде болезнетворные микробы размножаются с огромной скоростью. Поэтому стоит быть внимательным и к еде, которой родители кормят ребенка, она должна быть свежей.

Как детские травмы повышают риск развития диабета до 141%

Также стоит помнить о клещах, которые будут активны еще весь июнь. Терапевт рекомендует осматривать ребенка после прогулок:

"В случае присасывания клеща не пытайтесь удалить его самостоятельно, немедленно обращайтесь в травмпункт. Там насекомое извлекут и проведут ребенку профилактические мероприятия против возможных инфекций".

Кроме этого, перед поездками в экзотические страны лучше проконсультироваться с инфекционистом и при необходимости привиться от местных заболеваний.

Ранее эксперты предложили российские регионы для отдыха летом с детьми.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий