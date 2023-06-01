Терапевт назвала главные угрозы для детей в летний сезон

Терапевт Ольга Чиркова призвала родителей следить за тем, чтобы их дети регулярно мыли руки и пили чистую воду. Поскольку в летний сезон есть риск развития кишечных инфекций. Подробностями медик поделилась в беседе с News.ru.

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По словам эксперта, при высоких температурах в питательной среде болезнетворные микробы размножаются с огромной скоростью. Поэтому стоит быть внимательным и к еде, которой родители кормят ребенка, она должна быть свежей.

Также стоит помнить о клещах, которые будут активны еще весь июнь. Терапевт рекомендует осматривать ребенка после прогулок:

"В случае присасывания клеща не пытайтесь удалить его самостоятельно, немедленно обращайтесь в травмпункт. Там насекомое извлекут и проведут ребенку профилактические мероприятия против возможных инфекций".

Кроме этого, перед поездками в экзотические страны лучше проконсультироваться с инфекционистом и при необходимости привиться от местных заболеваний.