Эксперты назвали продукты, опасные для ребенка до трех лет
На постоянной основе ребёнка нельзя кормить фастфудом и сладким, а также другими продуктами, которые могут быть опасны.
Food.ru составил список запрещённых продуктов для детей до трёх лет. В него входит мороженое, которое желудок малыша не сможет переварить.
Также детей нельзя кормить сдобными изделиями, которые содержат трансжиры и много бесполезных калорий.
Запрещено и какао, которое негативно воздействует на нервную систему.
Шоколад может вызывать аллергию. Только после трёх лет ребёнку можно давать небольшие кусочки шоколада с 75-90% содержанием какао-бобов.
Сладости промышленного производства тоже вызывают аллергию и негативно воздействуют на поджелудочную железу. Лучше заменить сладости сухофруктами.
Газировка содержит ортофосфорную кислоту, которая нарушает усвоение кальция, из-за чего у ребёнка могут возникнуть проблемы с опорно-двигательной системой.
Чипсы, сухарики, фастфуд тоже содержат трансжиры, в которых есть канцерогены.
Копчёности и колбасы, а также полуфабрикаты и готовые соусы могут навредить почкам, препятствуют усвоению кальция.
Орехи – тоже сильный аллерген, они вызывают риск анафилактического шока и отёка Квинке.
Цельное молоко тоже противопоказано, у некоторых детей есть пищевая непереносимость этого продукта. Напиток может вызвать проблемы с иммунной и пищеварительной системами.
Грибы имеют хитин, который не переваривается в пищеварительном тракте детей до 10 лет.
Соленья и варенья, а также чёрная и красная икра могут нарушить работу почек, навредить поджелудочной железе.