Эксперты назвали продукты, опасные для ребенка до трех лет

На постоянной основе ребёнка нельзя кормить фастфудом и сладким, а также другими продуктами, которые могут быть опасны.

Food.ru составил список запрещённых продуктов для детей до трёх лет. В него входит мороженое, которое желудок малыша не сможет переварить.

Также детей нельзя кормить сдобными изделиями, которые содержат трансжиры и много бесполезных калорий.

Запрещено и какао, которое негативно воздействует на нервную систему.

Шоколад может вызывать аллергию. Только после трёх лет ребёнку можно давать небольшие кусочки шоколада с 75-90% содержанием какао-бобов.

Сладости промышленного производства тоже вызывают аллергию и негативно воздействуют на поджелудочную железу. Лучше заменить сладости сухофруктами.

Газировка содержит ортофосфорную кислоту, которая нарушает усвоение кальция, из-за чего у ребёнка могут возникнуть проблемы с опорно-двигательной системой.

Чипсы, сухарики, фастфуд тоже содержат трансжиры, в которых есть канцерогены.

Копчёности и колбасы, а также полуфабрикаты и готовые соусы могут навредить почкам, препятствуют усвоению кальция.

Орехи – тоже сильный аллерген, они вызывают риск анафилактического шока и отёка Квинке.

Цельное молоко тоже противопоказано, у некоторых детей есть пищевая непереносимость этого продукта. Напиток может вызвать проблемы с иммунной и пищеварительной системами.

Грибы имеют хитин, который не переваривается в пищеварительном тракте детей до 10 лет.