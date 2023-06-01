Исследование: более трети детей самостоятельно выбирают видеоконтент

38% родителей предоставляют право выбора видеоконтента детям - показал опрос* пользователей, принявших участие в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-кинотеатра Okko. Еще 28% ответили, что ориентируются на вкусы ребенка при выборе детского контента. 23% взрослых выбирают контент на свой вкус, на тематические подборки в интернете ориентируются 9% опрошенных и 2% следуют рекомендациям платформ.

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Более половины родителей (54%) ограничивают время просмотра видео своим детям, позволяя смотреть его от 30 минут до 2 часов в день, еще 35% не ставят ограничений, а 11% строго следят, чтобы на видео ребенок тратил не более 30 минут в день.

Видео дня

70% респондентов соблюдают ограничения по возрасту, остальные могут включить более взрослый контент детям под свою ответственность (15%) или не обращают внимания на возрастной ценз (15%).

Более трети (35%) принявших участие в опросе отметили, что их дети отдают предпочтение видео с участием детей-блогеров. Развивающие видео (18%) и современные отечественные мультфильмы и фильмы (18%) разделили второе место по предпочтениям. Зарубежные проекты смотрят дети 15% респондентов. Советские мультфильмы и фильмы интересуют 10% детей, остальные (4%) выбирают обучающие видео.

Паттерны смотрения, существующие у зрителей до 12 лет, легли в основу инструмента онлайн-кинотеатра Okko под названием «Мультики под любое настроение», который учитывает потребности детей и родителей в видеоконтенте. Новый сервис, доступный для пользователей Okko на всех устройствах, основан на данных о детском смотрении и помогает выбрать релевантный контент под желаемый сценарий – обучение или развлечение.

Денис Имполитов, директор по продукту онлайн-кинотеатра Okko:

«Okko активно развивает свои рекомендательные сервисы. Обладая самой большой библиотекой среди онлайн-кинотеатров, Okko предлагает подборки видеоконтента для разных возрастов и привычек. Малыши и дошкольники могут потанцевать, отвлечься или посмотреть сказку перед сном, а школьники – вдохновиться и узнать что-то новое. Родители могут быть спокойны, что их ребенок смотрит безопасный контент в детском профиле Okko, полностью защищенном от перехода во взрослый интерфейс».