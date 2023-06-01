Помогите распознать: как защитить ребенка от насилия

Издание ZabNews разработало памятку для родителей, которая поможет защитить своего ребенка и избежать страшной ситуации.

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В последнее время есть тенденция роста преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Зачастую жертвами насильников становятся девочки от 13 до 15 лет. По статистике, насилие чаще случается с детьми с тяжелой судьбой – из неблагополучных или неполных семей.

Статистика преступлений неутешительная: за пять лет количество изнасилований несовершеннолетних детей выросло на 40%.

В Забайкалье с начала года было зафиксировано 111 преступлений против половой неприкосновенности детей, в шести случаях они были совершены с помощью социальных сетей.

Иногда родители не могут распознать, что с ребенком произошло насилие. Порой дети не могу признаться из-за страха быть отвергнутым и не понятым.

Страшнее всего, что чаще насилие совершается родственниками, друзьями родителей или знакомыми – опасность может исходить от людей, которым ребенок доверяет.

Как распознать?

Психолог ГУ ЦПППН «Доверие» Инесса Космакова объяснила, что для ребенка насилие становится психологической травмой, которая всегда проявляется в поведении или телесных реакциях ребенка.

После случая насилия ребенок может страдать от страха и тревоги. Зачастую меняется поведение: появляется замкнутость, нежелание общаться с другими людьми, замирание от страха и желание постоянно находиться с родителями. Также возможны реакции тела: проблемы с ЖКТ, запор, понос и другие. В некоторых случаях дети начинают грызть ногти, выдергивать или поедать волосы.

Проявления после насилия могут быть разные, главное – увидеть изменения в поведении ребенка и начать действовать.

Как помочь?

Начиная с 5-6 лет ребенку необходимо рассказать про половые различия. Перед разговором нужно проконсультироваться с психологом, в открытом доступе имеется множество книг о половом воспитании. Главное – объяснить, что если границы допустимого нарушаются, то необходимо сказать родителям.

Родителям необходимо быть открытым для разговоров с ребенком. Нужно отвечать на вопросы, не стесняться и не замалчивать. Не стоит говорить детям, что секс – это постыдно или недопустимо, подобные установки могут породить комплексы и стать причиной проблемного восприятия тела и удовольствия.

Немаловажно разъяснить ребенку технику безопасности. Малыш с детства должен осознавать, что ему нельзя куда-то уходить с незнакомым человеком, нужно рассказать о действиях в случае опасности.

Необходимо уделить внимание информационной безопасности. Ребенку нужно объяснить, что не стоит встречаться с человеком, знакомство с которым произошло в интернете, нельзя разглашать в социальных сетях посторонним людям свой адрес, личные данные и не делиться своими фото.

Главное

Самое главное для родителей в отношениях со своим ребенком – быть честным, открытым, стать своему наследнику опорой и выстраивать связь на доверии.